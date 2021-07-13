Детокс-вода для очищения организма и снижения веса

Летом наш рацион меняется на более легкий, овощной и ягодный, так как сейчас овощи и фрукты самые полезные, в них много витаминов и минералов. Немаловажно – пить каждый день 1,5 литра воды, еще можно делать домашние вкусные лимонады, чаи, смузи, которые помогут очистить организм.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 3 простыми рецептами детокс-воды для очищения организма и снижения веса, которую очень просто приготовить дома.

Для начала отметим, как работает детокс-вода, эти напитки помогают выводить токсины. Несмотря на это, специалисты уверены, что потребление детокс-воды помогает насыщать организм витаминами и питательными веществами, которые делают человека здоровым, красивым и энергичным.

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1. Вода для похудения с грейпфрутом и огурцом

Ингредиенты:

чистая вода – 1,5 л

лимон – 1/2 шт.

лайм – 1/2 шт.

грейпфрут – 1/2 шт.

огурец – 1 шт.

Способ приготовления:

Порежьте ломтиками лимон, лайм, грейпфрут, слайсами огурец. Переложите все в кувшин и залейте водой, поставьте в холодильник. Через минимум – 2 часа можно пить напиток, но лучше на ночь оставить в холодильнике.

2. Детокс-вода с арбузом, клубникой и мятой

Ингредиенты:

арбуз – 1 кг

клубника – 200 г

мята – пару веточек

вода – 1-2 л

Способ приготовления:

​​​​​​​Порежьте арбуз кубиками. Клубнику помойте и порежьте пополам. Мяту измельчите. Все ингредиенты переложите в кувшин и залейте водой.

3. Классическая огуречная вода

Ингредиенты:

вода – 2 л

огурцы – 2 шт.

имбирь – 20 г

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

Огурцы помойте и нарежьте произвольно – можно кубиком или слайсами. Имбирь лучше натрите на терке. Воду налейте в кувшин, добавьте огурцы, имбирь и все тщательно перемешайте.

Перед употреблением напиток лучше на ночь оставить в холодильнике.

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