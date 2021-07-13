Детокс-вода для очищения организма и снижения веса

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Лимонная вода

Летом наш рацион меняется на более легкий, овощной и ягодный, так как сейчас овощи и фрукты самые полезные, в них много витаминов и минералов. Немаловажно – пить каждый день 1,5 литра воды, еще можно делать домашние вкусные лимонады, чаи, смузи, которые помогут очистить организм.

Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 3 простыми рецептами детокс-воды для очищения организма и снижения веса, которую очень просто приготовить дома.

Для начала отметим, как работает детокс-вода, эти напитки помогают выводить токсины. Несмотря на это, специалисты уверены, что потребление детокс-воды помогает насыщать организм витаминами и питательными веществами, которые делают человека здоровым, красивым и энергичным.

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1. Вода для похудения с грейпфрутом и огурцом

Вода с огурцом

Ингредиенты:

  • чистая вода – 1,5 л

  • лимон – 1/2 шт.

  • лайм – 1/2 шт.

  • грейпфрут – 1/2 шт.

  • огурец – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Порежьте ломтиками лимон, лайм, грейпфрут, слайсами огурец.

  2. Переложите все в кувшин и залейте водой, поставьте в холодильник.

  3. Через минимум – 2 часа можно пить напиток, но лучше на ночь оставить в холодильнике.

2. Детокс-вода с арбузом, клубникой и мятой

Вода с мятой

Ингредиенты:

  • арбуз – 1 кг

  • клубника – 200 г

  • мята – пару веточек

  • вода – 1-2 л

Способ приготовления:

  1. ​​​​​​​Порежьте арбуз кубиками.

  2. Клубнику помойте и порежьте пополам.

  3. Мяту измельчите.

  4. Все ингредиенты переложите в кувшин и залейте водой.

3. Классическая огуречная вода

Вода с огурцом и цитрусовыми

Ингредиенты:

  • вода – 2 л

  • огурцы – 2 шт.

  • имбирь – 20 г

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:

  1. Огурцы помойте и нарежьте произвольно – можно кубиком или слайсами.

  2. Имбирь лучше натрите на терке.

  3. Воду налейте в кувшин, добавьте огурцы, имбирь и все тщательно перемешайте.

Перед употреблением напиток лучше на ночь оставить в холодильнике.

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