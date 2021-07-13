Детокс-вода для очищения организма и снижения веса
Летом наш рацион меняется на более легкий, овощной и ягодный, так как сейчас овощи и фрукты самые полезные, в них много витаминов и минералов. Немаловажно – пить каждый день 1,5 литра воды, еще можно делать домашние вкусные лимонады, чаи, смузи, которые помогут очистить организм.
Сегодня редакция FoodOboz делится с вами 3 простыми рецептами детокс-воды для очищения организма и снижения веса, которую очень просто приготовить дома.
Для начала отметим, как работает детокс-вода, эти напитки помогают выводить токсины. Несмотря на это, специалисты уверены, что потребление детокс-воды помогает насыщать организм витаминами и питательными веществами, которые делают человека здоровым, красивым и энергичным.
1. Вода для похудения с грейпфрутом и огурцом
Ингредиенты:
чистая вода – 1,5 л
лимон – 1/2 шт.
лайм – 1/2 шт.
грейпфрут – 1/2 шт.
огурец – 1 шт.
Способ приготовления:
Порежьте ломтиками лимон, лайм, грейпфрут, слайсами огурец.
Переложите все в кувшин и залейте водой, поставьте в холодильник.
Через минимум – 2 часа можно пить напиток, но лучше на ночь оставить в холодильнике.
2. Детокс-вода с арбузом, клубникой и мятой
Ингредиенты:
арбуз – 1 кг
клубника – 200 г
мята – пару веточек
вода – 1-2 л
Способ приготовления:
Порежьте арбуз кубиками.
Клубнику помойте и порежьте пополам.
Мяту измельчите.
Все ингредиенты переложите в кувшин и залейте водой.
3. Классическая огуречная вода
Ингредиенты:
вода – 2 л
огурцы – 2 шт.
имбирь – 20 г
Способ приготовления:
Огурцы помойте и нарежьте произвольно – можно кубиком или слайсами.
Имбирь лучше натрите на терке.
Воду налейте в кувшин, добавьте огурцы, имбирь и все тщательно перемешайте.
Перед употреблением напиток лучше на ночь оставить в холодильнике.
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