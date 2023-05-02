Диетическая окрошка без колбасы и картофеля: из чего приготовить сезонное блюдо
Окрошка – блюдо, которое готовят именно весной. В ее составе часто можно встретить отварную колбасу и картошку. Но эти ингредиенты достаточно калорийные. Поэтому можно их заменить.
Идея приготовления диетической окрошки без колбасы и картофеля опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. По этой технологии в блюдо нужно добавить куриное филе.
Ингредиенты:
- куриное филе
- огурцы
- яйца
- зеленый лук, укроп
- кефир
- сильногазированная минералка
- соль, перец
- лимонный сок, горчица, васаби, хрен (по желанию)
Способ приготовления:
1. Филе положить в кипящую воду, добавить соль и лавровые листья. Отварить.
3. Готовое филе охладить и порезать.
4. Измельчить яйца, огурцы и редис.
5. Залить кефиром и сильногазированной минералкой 1:1 уже в тарелках.
6. Очень вкусно подавать с черным хлебом. Лимонный сок, горчицу в зернах, васаби, хрен можно добавить по желанию.
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