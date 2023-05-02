Окрошка – блюдо, которое готовят именно весной. В ее составе часто можно встретить отварную колбасу и картошку. Но эти ингредиенты достаточно калорийные. Поэтому можно их заменить.

Идея приготовления диетической окрошки без колбасы и картофеля опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. По этой технологии в блюдо нужно добавить куриное филе.

Ингредиенты:

куриное филе

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огурцы

яйца

зеленый лук, укроп

кефир

сильногазированная минералка

соль, перец

лимонный сок, горчица, васаби, хрен (по желанию)

Способ приготовления:

1. Филе положить в кипящую воду, добавить соль и лавровые листья. Отварить.

3. Готовое филе охладить и порезать.

4. Измельчить яйца, огурцы и редис.

5. Залить кефиром и сильногазированной минералкой 1:1 уже в тарелках.

6. Очень вкусно подавать с черным хлебом. Лимонный сок, горчицу в зернах, васаби, хрен можно добавить по желанию.

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