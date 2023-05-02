Диетическая окрошка без колбасы и картофеля: из чего приготовить сезонное блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Окрошка – блюдо, которое готовят именно весной. В ее составе часто можно встретить отварную колбасу и картошку. Но эти ингредиенты достаточно калорийные. Поэтому можно их заменить.

Идея приготовления диетической окрошки без колбасы и картофеля опубликована на странице фудблогера Евгении Карпюк (evgeniyakarpiuk) в Instagram. По этой технологии в блюдо нужно добавить куриное филе.

Диетическая окрошка без колбасы и картофеля: из чего приготовить сезонное блюдо

Ингредиенты:

  • куриное филе
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  • огурцы
  • яйца
  • зеленый лук, укроп
  • кефир
  • сильногазированная минералка
  • соль, перец
  • лимонный сок, горчица, васаби, хрен (по желанию)

Способ приготовления:

Диетическая окрошка без колбасы и картофеля: из чего приготовить сезонное блюдо

1. Филе положить в кипящую воду, добавить соль и лавровые листья. Отварить.

Диетическая окрошка без колбасы и картофеля: из чего приготовить сезонное блюдо

3. Готовое филе охладить и порезать.

Диетическая окрошка без колбасы и картофеля: из чего приготовить сезонное блюдо

4. Измельчить яйца, огурцы и редис.

Диетическая окрошка без колбасы и картофеля: из чего приготовить сезонное блюдо

5. Залить кефиром и сильногазированной минералкой 1:1 уже в тарелках.

Диетическая окрошка без колбасы и картофеля: из чего приготовить сезонное блюдо

6. Очень вкусно подавать с черным хлебом. Лимонный сок, горчицу в зернах, васаби, хрен можно добавить по желанию.

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