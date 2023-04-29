Диетическая пицца без дрожжевого теста: из чего сделать основу

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
222
Диетическая пицца без дрожжевого теста: из чего сделать основу

Традиционная пицца готовится на дрожжевом тесте. Оно получается тонким, эластичным и хрустящим. Но если вы не хотите есть мучную и калорийную пищу – можно выбрать для основы кабачок.

Идея приготовления пиццы на кабачковой основе опубликована на странице фудблогера Яны Ласковской (yanaoro) в Instagram. Такое легкое блюдо подойдет для любого приема пищи.

Диетическая пицца без дрожжевого теста: из чего сделать основу

Ингредиенты:

  • кабачок – 300 грамм
  • мука цельнозерновая – 30 грамм
Видео дня
  • 1 яйцо
  • соль, перец

Ингредиенты для начинки:

  • шампиньоны
  • сыр твердый 30 грамм
  • томатная паста
  • соль, оливковое масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

 

1. Кабачок натереть на терке.

Диетическая пицца без дрожжевого теста: из чего сделать основу

2. Отжать лишнюю воду, добавить яйцо, муку, соль, перец.

3. Перемешать и выложить на антипригарную сковороду.

Диетическая пицца без дрожжевого теста: из чего сделать основу

4. Накрыть крышкой, готовить 5 минут.

5. Смазать соусом, выложить грибы, посыпать сыром, накрыть крышкой и оставить на 3 минуты.

 

6. Для начинки можно использовать другие ингредиенты: куриное отварное филе, болгарский перец, консервированный тунец и тд.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты