Традиционная пицца готовится на дрожжевом тесте. Оно получается тонким, эластичным и хрустящим. Но если вы не хотите есть мучную и калорийную пищу – можно выбрать для основы кабачок.

Идея приготовления пиццы на кабачковой основе опубликована на странице фудблогера Яны Ласковской (yanaoro) в Instagram. Такое легкое блюдо подойдет для любого приема пищи.

Ингредиенты:

кабачок – 300 грамм

мука цельнозерновая – 30 грамм

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1 яйцо

соль, перец

Ингредиенты для начинки:

шампиньоны

сыр твердый 30 грамм

томатная паста

соль, оливковое масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть на терке.

2. Отжать лишнюю воду, добавить яйцо, муку, соль, перец.

3. Перемешать и выложить на антипригарную сковороду.

4. Накрыть крышкой, готовить 5 минут.

5. Смазать соусом, выложить грибы, посыпать сыром, накрыть крышкой и оставить на 3 минуты.

6. Для начинки можно использовать другие ингредиенты: куриное отварное филе, болгарский перец, консервированный тунец и тд.

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