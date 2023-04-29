Диетическая пицца без дрожжевого теста: из чего сделать основу
Традиционная пицца готовится на дрожжевом тесте. Оно получается тонким, эластичным и хрустящим. Но если вы не хотите есть мучную и калорийную пищу – можно выбрать для основы кабачок.
Идея приготовления пиццы на кабачковой основе опубликована на странице фудблогера Яны Ласковской (yanaoro) в Instagram. Такое легкое блюдо подойдет для любого приема пищи.
Ингредиенты:
- кабачок – 300 грамм
- мука цельнозерновая – 30 грамм
- 1 яйцо
- соль, перец
Ингредиенты для начинки:
- шампиньоны
- сыр твердый 30 грамм
- томатная паста
- соль, оливковое масло – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть на терке.
2. Отжать лишнюю воду, добавить яйцо, муку, соль, перец.
3. Перемешать и выложить на антипригарную сковороду.
4. Накрыть крышкой, готовить 5 минут.
5. Смазать соусом, выложить грибы, посыпать сыром, накрыть крышкой и оставить на 3 минуты.
6. Для начинки можно использовать другие ингредиенты: куриное отварное филе, болгарский перец, консервированный тунец и тд.
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