Диетическая шаурма: как приготовить вкусный ролл а-ля Цезарь
Скоро лето, а это значит, что пора приводить свои фигуры в строй после затяжной зимы. Самое время сменить рацион на более легкий и сбалансированный.
Именно этим, видимо, решила заняться фудблогерк с ником thefoodhub.by_ilona. Ведь в Instagram она рассказала, как приготовить диетический вариант шаурмы, очень похожий на салат Цезарь.
Ингредиенты для шаурмы
- Салат Айсберг – 3 больших листа
- Куриное филе – 70-100 гр
- Сыр Пармезан
- Сухари – горсть
- Синий лук
- Соль
Ингредиенты для соуса на 2-3 ролла
- Яйцо – 1 шт
- Растительное масло – 100 мл
- Горчица – 1 ч.л.
- Чеснок – 1 зуб
- Лимонный сок – 1 ч.л.
- Соевый соус – 1 ч.л.
- Консервированные анчоусы – 2-3
- Пармезан – 10 гр
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1. Для начала готовим соус. Яйцо масло и горчицу взбиваем блендером в кремообразную массу.
2. Добавляем все остальные ингредиенты и еще раз взбиваем.
3. Курицу обжариваем на гриле, на сковороде, или запечь в духовке.
4. Листья салата выкладываем друг на друга, присыпаем солью.
5. Добавляем слайсы пармезана, курицу, сухарики и поливаем все соусом.
6. Добавляем еще пармезан, лук и снова поливаем соусом.
7. Заворачиваем в ролл, используя пергамент и разрезаем пополам.
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