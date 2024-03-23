Скоро лето, а это значит, что пора приводить свои фигуры в строй после затяжной зимы. Самое время сменить рацион на более легкий и сбалансированный.

Именно этим, видимо, решила заняться фудблогерк с ником thefoodhub.by_ilona. Ведь в Instagram она рассказала, как приготовить диетический вариант шаурмы, очень похожий на салат Цезарь.

Ингредиенты для шаурмы

Салат Айсберг – 3 больших листа

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Куриное филе – 70-100 гр

Сыр Пармезан

Сухари – горсть

Синий лук

Соль

Ингредиенты для соуса на 2-3 ролла

Яйцо – 1 шт

Растительное масло – 100 мл

Горчица – 1 ч.л.

Чеснок – 1 зуб

Лимонный сок – 1 ч.л.

Соевый соус – 1 ч.л.

Консервированные анчоусы – 2-3

Пармезан – 10 гр

Соль – щепотка

Способ приготовления

1. Для начала готовим соус. Яйцо масло и горчицу взбиваем блендером в кремообразную массу.

2. Добавляем все остальные ингредиенты и еще раз взбиваем.

3. Курицу обжариваем на гриле, на сковороде, или запечь в духовке.

4. Листья салата выкладываем друг на друга, присыпаем солью.

5. Добавляем слайсы пармезана, курицу, сухарики и поливаем все соусом.

6. Добавляем еще пармезан, лук и снова поливаем соусом.

7. Заворачиваем в ролл, используя пергамент и разрезаем пополам.

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