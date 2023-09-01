Диетические кексы без яиц и сахара: чем заменить традиционные компоненты

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Диетические кексы без яиц и сахара: чем заменить традиционные компоненты

Кексы могут стать отличным вариантом диетической выпечки. Необходимо только заменить несколько компонентов теста. Удачной идеей будет отказаться от сахара и яиц. Вместо этого добавить сыр и бананы. Масса будет отлично держать форму и получится пышной.

Идея приготовления вкусных диетических кексов опубликована на странице фудблогера Виты Ярош (vita.yarosh) в Instagram. Вместо обычной муки нужно добавить цельнозерновую или рисовую.

Диетические кексы без яиц и сахара: чем заменить традиционные компоненты

Ингредиенты:

  • 350 г кисломолочного творога (сухого)
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  • 1 большой банан
  • 100 г замороженных вишен
  • 1 ст.л. с верхом цельнозерновой/рисовой муки
  • 3 г разрыхлителя
  • кокосовое масло (ГХИ или сливочное масло) для смазывания формы

Способ приготовления:

Диетические кексы без яиц и сахара: чем заменить традиционные компоненты

1. Муку смешиваем с разрыхлителем. Высыпаем смесь в вишни и хорошо перемешиваем.

2. В чашу блендера кладем кисломолочный творог и банан. Взбиваем до однородности.

Диетические кексы без яиц и сахара: чем заменить традиционные компоненты

3. Добавляем вишни с мукой.

4. Вымешиваем ложкой.

Диетические кексы без яиц и сахара: чем заменить традиционные компоненты

5. Выкладываем тесто в формы, смазанные кокосовым маслом.

 

6. Выпекаем в разогретой духовке до 175-180 градусов 25 минут.

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