Кексы могут стать отличным вариантом диетической выпечки. Необходимо только заменить несколько компонентов теста. Удачной идеей будет отказаться от сахара и яиц. Вместо этого добавить сыр и бананы. Масса будет отлично держать форму и получится пышной.

Идея приготовления вкусных диетических кексов опубликована на странице фудблогера Виты Ярош (vita.yarosh) в Instagram. Вместо обычной муки нужно добавить цельнозерновую или рисовую.

Ингредиенты:

350 г кисломолочного творога (сухого)

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1 большой банан

100 г замороженных вишен

1 ст.л. с верхом цельнозерновой/рисовой муки

3 г разрыхлителя

кокосовое масло (ГХИ или сливочное масло) для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Муку смешиваем с разрыхлителем. Высыпаем смесь в вишни и хорошо перемешиваем.

2. В чашу блендера кладем кисломолочный творог и банан. Взбиваем до однородности.

3. Добавляем вишни с мукой.

4. Вымешиваем ложкой.

5. Выкладываем тесто в формы, смазанные кокосовым маслом.

6. Выпекаем в разогретой духовке до 175-180 градусов 25 минут.

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