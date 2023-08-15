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Диетические куриные котлеты без яиц, хлеба и муки для обеда: получаются нежирными
Мясные котлеты – идеальное блюдо для обеда. Но они не должны быть слишком калорийными и жирными. Поэтому лучше готовить их из курицы, без добавления хлеба муки и яиц. При этом, изделия будут держать форму.
Идея приготовления диетических куриных котлет без хлеба и яиц на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Очень вкусно есть с легким салатом и рисом.
Ингредиенты:
- 1 куриное филе
- 1/2 луковицы
- соль, специи
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. Куриное филе хорошо измельчить.
2. Нарезать лук.
3. Соединить все ингредиенты.
4. Добавить соль и специи.
5. Хорошо смешать.
6. Сформировать котлеты.
7. Обжарить на растительном масле.
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