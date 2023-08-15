Диетические куриные котлеты без яиц, хлеба и муки для обеда: получаются нежирными

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Диетические куриные котлеты без яиц, хлеба и муки для обеда: получаются нежирными

Мясные котлеты – идеальное блюдо для обеда. Но они не должны быть слишком калорийными и жирными. Поэтому лучше готовить их из курицы, без добавления хлеба муки и яиц. При этом, изделия будут держать форму.

Идея приготовления диетических куриных котлет без хлеба и яиц на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Очень вкусно есть с легким салатом и рисом.

Диетические куриные котлеты без яиц, хлеба и муки для обеда: получаются нежирными

Ингредиенты:

  • 1 куриное филе
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  • 1/2 луковицы
  • соль, специи
  • масло для жарки

Способ приготовления:

Куриное филе

1. Куриное филе хорошо измельчить.

2. Нарезать лук.

Диетические куриные котлеты без яиц, хлеба и муки для обеда: получаются нежирными

3. Соединить все ингредиенты.

4. Добавить соль и специи.

Диетические куриные котлеты без яиц, хлеба и муки для обеда: получаются нежирными

5. Хорошо смешать.

Диетические куриные котлеты без яиц, хлеба и муки для обеда: получаются нежирными

6. Сформировать котлеты.

Диетические куриные котлеты без яиц, хлеба и муки для обеда: получаются нежирными

7. Обжарить на растительном масле.

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