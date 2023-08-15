Мясные котлеты – идеальное блюдо для обеда. Но они не должны быть слишком калорийными и жирными. Поэтому лучше готовить их из курицы, без добавления хлеба муки и яиц. При этом, изделия будут держать форму.

Идея приготовления диетических куриных котлет без хлеба и яиц на обед опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником healthydemure в Instagram. Очень вкусно есть с легким салатом и рисом.

Ингредиенты:

1 куриное филе

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1/2 луковицы

соль, специи

масло для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе хорошо измельчить.

2. Нарезать лук.

3. Соединить все ингредиенты.

4. Добавить соль и специи.

5. Хорошо смешать.

6. Сформировать котлеты.

7. Обжарить на растительном масле.

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