Тефтели с рисом и фаршем на скорую руку: что приготовить на обед или ужин

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Тефтели с рисом и фаршем на скорую руку: что приготовить на обед или ужин

Тефтели – это идеальный вариант легкого обеда или ужина. Их готовят с гречкой или рисом и обязательно с фаршем, благодаря чему блюдо получается очень сытном и питательным. Самым популярным соусом для тефтелей является томатный – на основе моркови, лука и помидоров или томатной пасты.

Рецептом тефтелей с рисом в томатном соусе поделилась фудблогер Кавальчук Наталья (n_kovalchuk86) на своей странице в Instagram.

Что приготовить на ужин: низкокалорийные тефтели с рисом в духовке

Ингредиенты:

  • фарш

  • рис

  • лук

  • яйцо

  • соль, перец, специи

Рецепт тефтелей с рисом и фаршем в томатном соусе

Для соуса:

  • лук

  • морковь

  • томатная паста

Способ приготовления:

1. Рис предварительно отварить.

2. Лук для тефтелей измельчить.

Что приготовить из фарша на обед или ужин: тефтели с рисом в духовке, рецепт

3. Смешать все готовые ингредиенты и сформировать тефтели. Выложить в форму.

4. Для соуса измельчить лук, натереть морковь. Обжарить до мягкости.

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Тефтели в томатном соусе в духовке, тефтели с рисом

5. Добавить к овощам томатную пасту. Налить немного воды и готовить к однородному густому соусу.

6. Полученным соусом залить тефтели.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить котлеты из гречки.

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