Тефтели с рисом и фаршем на скорую руку: что приготовить на обед или ужин

Тефтели – это идеальный вариант легкого обеда или ужина. Их готовят с гречкой или рисом и обязательно с фаршем, благодаря чему блюдо получается очень сытном и питательным. Самым популярным соусом для тефтелей является томатный – на основе моркови, лука и помидоров или томатной пасты.

Рецептом тефтелей с рисом в томатном соусе поделилась фудблогер Кавальчук Наталья (n_kovalchuk86) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

фарш

рис

лук

яйцо

соль, перец, специи

Для соуса:

лук

морковь

томатная паста

Способ приготовления:

1. Рис предварительно отварить.

2. Лук для тефтелей измельчить.

3. Смешать все готовые ингредиенты и сформировать тефтели. Выложить в форму.

4. Для соуса измельчить лук, натереть морковь. Обжарить до мягкости.

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5. Добавить к овощам томатную пасту. Налить немного воды и готовить к однородному густому соусу.

6. Полученным соусом залить тефтели.

7. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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