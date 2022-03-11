Тефтели с рисом и фаршем на скорую руку: что приготовить на обед или ужин
Тефтели – это идеальный вариант легкого обеда или ужина. Их готовят с гречкой или рисом и обязательно с фаршем, благодаря чему блюдо получается очень сытном и питательным. Самым популярным соусом для тефтелей является томатный – на основе моркови, лука и помидоров или томатной пасты.
Рецептом тефтелей с рисом в томатном соусе поделилась фудблогер Кавальчук Наталья (n_kovalchuk86) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
фарш
рис
лук
яйцо
соль, перец, специи
Для соуса:
лук
морковь
томатная паста
Способ приготовления:
1. Рис предварительно отварить.
2. Лук для тефтелей измельчить.
3. Смешать все готовые ингредиенты и сформировать тефтели. Выложить в форму.
4. Для соуса измельчить лук, натереть морковь. Обжарить до мягкости.
5. Добавить к овощам томатную пасту. Налить немного воды и готовить к однородному густому соусу.
6. Полученным соусом залить тефтели.
7. Выпекать при температуре 180 градусов 30-40 минут.
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