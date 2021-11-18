Вафли на сковороде: что нужно добавить в тесто, чтобы оно держало форму
Вкусные и хрустящие вафли, которые держат форму и не растекаются, получаются далеко не у всех. Все это из-за неправильно приготовленного теста. Текстура должна быть умеренно густой и тягучей. А для того, чтобы сделать именно такую консистенцию, нужно придерживаться нескольких простых советов.
Идеей приготовления вкусных вафель, держащих форму поделилась andreamamik_food. Опубликовано на странице Instagram. Для теста она смешивает несколько видов муки, а также добавляет манку. Жарить такое блюдо можно на сковороде под закрытой крышкой.
Ингредиенты:
сыр 9% – 200 г
яйца – 2 шт
сметана 20% – 30 г
мука рисовая – 30 г
манна крупа – 30 г
сироп топинамбура – 15 мл
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты взбить блендером.
2. Добавить муку и манную крупу.
3. Жарить в форме 3 минуты. Можно на сухой сковороде под крышкой.
К таким вафелькам идеально подойдет домашняя нутелла. Ее очень легко приготовить.
Идеей поделилась slavka_verkalych_ на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 1 стакан
сахар – 1 стакан
какао – 2 ст.л.
крахмал – 2 ст.л.
масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Крахмал, сахар и какао перемешать.
2. Медленно долить молоко, все время помешивая, чтобы не было комочков.
3. Поставить на малый огонь и проварить.
4. Когда начнет сгущаться, снять с огня и добавить масло.
5. Можно еще добавить измельченные орехи.
Крем-сыр "Филадельфия" для вафель от Николая Котиля. Опубликовано на странице Facebook
Ингредиенты на 450 г готового крем-сыра:
греческий йогурт – 400 г
жирная сметана – 350-400 г
соль – 1/2 ч.л.
лимонный сок – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты.
2. На кастрюльку или миску положить друшляк, на друшляк муслин или марлю и вылить сметанную смесь.
3. Положить в холодильник на 8 часов или ночь.
4. Сыворотка стечет, и домашний крем-сыр филадельфия готов
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