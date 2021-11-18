Вафли на сковороде: что нужно добавить в тесто, чтобы оно держало форму

Вкусные и хрустящие вафли, которые держат форму и не растекаются, получаются далеко не у всех. Все это из-за неправильно приготовленного теста. Текстура должна быть умеренно густой и тягучей. А для того, чтобы сделать именно такую консистенцию, нужно придерживаться нескольких простых советов.

Идеей приготовления вкусных вафель, держащих форму поделилась andreamamik_food. Опубликовано на странице Instagram. Для теста она смешивает несколько видов муки, а также добавляет манку. Жарить такое блюдо можно на сковороде под закрытой крышкой.

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Ингредиенты:

сыр 9% – 200 г

яйца – 2 шт

сметана 20% – 30 г

мука рисовая – 30 г

манна крупа – 30 г

сироп топинамбура – 15 мл

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты взбить блендером.

2. Добавить муку и манную крупу.

3. Жарить в форме 3 минуты. Можно на сухой сковороде под крышкой.

К таким вафелькам идеально подойдет домашняя нутелла. Ее очень легко приготовить.

Идеей поделилась slavka_verkalych_ на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 1 стакан

сахар – 1 стакан

какао – 2 ст.л.

крахмал – 2 ст.л.

масло – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Крахмал, сахар и какао перемешать.

2. Медленно долить молоко, все время помешивая, чтобы не было комочков.

3. Поставить на малый огонь и проварить.

4. Когда начнет сгущаться, снять с огня и добавить масло.

5. Можно еще добавить измельченные орехи.

Крем-сыр "Филадельфия" для вафель от Николая Котиля. Опубликовано на странице Facebook

Ингредиенты на 450 г готового крем-сыра:

греческий йогурт – 400 г

жирная сметана – 350-400 г

соль – 1/2 ч.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты.

2. На кастрюльку или миску положить друшляк, на друшляк муслин или марлю и вылить сметанную смесь.

3. Положить в холодильник на 8 часов или ночь.

4. Сыворотка стечет, и домашний крем-сыр филадельфия готов

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