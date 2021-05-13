Диетический лимонный чизкейк: рецепт

Давно мечтали приготовить вкусный, нежный и главное – полезный чизкейк, тогда этот рецепт точно для вас. Особенность в том, что он лимонный. И это придаст угощению такой неповторимой свежести и уберет возможную приторность, что оно точно станет вашими фаворитом.
Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт невероятного диетического чизкейка, который вы сможете с легкостью повторить.
Ингредиенты:
кукурузная мука – 70 г
овсяные хлопья – 35 г
овсяные отруби – 35 г
яйца – 1 шт.
кокосовое масло – 20 г
стевия – 5 г
Начинка:
творог – 250 г
кукурузный крахмал – 15 г
яйца – 1шт.
цедра 1 лимона
стевия – 5 г
Способ приготовления:
В большой миске нужно смешать все ингредиенты для теста, затем все хорошо перемешать. Смесь должно быть, как крошка.
После этого возьмите силиконовую форму и выложите тесто так, чтобы были бортики, даем постоять, пока делаем начинку.
Для начинки возьмите сыр, добавьте яйцо, добавьте стевию и цедру лимона, все тщательно перемешайте и выложите на овсяное тесто.
Отправляем запекаться на 40-45 минут при 180 С.
Достаем готовый чизкейк, ждем пока остынет и украшаем любыми фруктами на ваш вкус.
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