Диетический лимонный чизкейк: рецепт

Давно мечтали приготовить вкусный, нежный и главное – полезный чизкейк, тогда этот рецепт точно для вас. Особенность в том, что он лимонный. И это придаст угощению такой неповторимой свежести и уберет возможную приторность, что оно точно станет вашими фаворитом.

Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт невероятного диетического чизкейка, который вы сможете с легкостью повторить.

Лимонный чизкейк. Источник: gettyimages.com

Ингредиенты:

кукурузная мука – 70 г

овсяные хлопья – 35 г

овсяные отруби – 35 г

яйца – 1 шт.

кокосовое масло – 20 г

стевия – 5 г

Начинка:

творог – 250 г

кукурузный крахмал – 15 г

яйца – 1шт.

цедра 1 лимона

стевия – 5 г

Способ приготовления:

В большой миске нужно смешать все ингредиенты для теста, затем все хорошо перемешать. Смесь должно быть, как крошка. После этого возьмите силиконовую форму и выложите тесто так, чтобы были бортики, даем постоять, пока делаем начинку. Для начинки возьмите сыр, добавьте яйцо, добавьте стевию и цедру лимона, все тщательно перемешайте и выложите на овсяное тесто. Отправляем запекаться на 40-45 минут при 180 С. Достаем готовый чизкейк, ждем пока остынет и украшаем любыми фруктами на ваш вкус.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем полезен батат и, как его вкусно и правильно приготовить дома.

Экс-судья кулинарного шоу "МастерШеф" Татьяна Литвинова поделилась рецептом домашнего клубничного мороженого из замороженной клубники, которые вы с легкостью сможете повторить.

Джейми Оливер поделился 3 потрясающими рецептами молодой, полезной спаржи, которые очень легко повторить дома.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!