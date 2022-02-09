Сладкий, но диетический торт с кремом и начинкой: идеей поделилась Светлана Фус
Если в торте много начинки и крема – это не значит, что он калорийный и мучной. Следует просто выбрать правильные ингредиенты и приготовить их по особой технологии. Поэтому если вы не можете отказаться от сладкого, но заботитесь о своей фигуре – следующий десерт точно пригодится.
Идеей приготовления сладкого диетического торта поделилась известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:⠀
овсяные хлопья – 300 г⠀
мука пшеничная – 2 ст. л.⠀
яйца – 3 шт
банан – 2 шт
масло растительное – 4 ст. л.⠀
сахар – 30 г⠀
разрыхлитель – 1 ч. л.⠀
ванильный сахар – 1 пакетик⠀
апельсины – . (2 начинки, 1 для украшения)⠀
сыр нежирный – 400 г⠀
сметана 10% – 160 г⠀
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с ванильным сахаром до белого цвета.
2. Банан разомнуть вилкой.
3. Добавить его в яйца, влить масло.
4. Смешать сухие ингредиенты, засыпать в тесто.
5. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.
6. Достать из духовки, остудить, разрезать на 2 коржа.
7. Для крема перебить в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар.
8. Нанести творожный крем на 1 корж, накрыть вторым.
9. Обмазать сверху и по бокам.
10. Украсить апельсином.
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