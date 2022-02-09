Сладкий, но диетический торт с кремом и начинкой: идеей поделилась Светлана Фус

Если в торте много начинки и крема – это не значит, что он калорийный и мучной. Следует просто выбрать правильные ингредиенты и приготовить их по особой технологии. Поэтому если вы не можете отказаться от сладкого, но заботитесь о своей фигуре – следующий десерт точно пригодится.

Идеей приготовления сладкого диетического торта поделилась известный украинский диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:⁣⁣⠀

овсяные хлопья – 300 г⁣⁣⠀

мука пшеничная – 2 ст. л.⁣⁣⠀

яйца – 3 шт

банан – 2 шт

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масло растительное – 4 ст. л.⁣⁣⠀

сахар – 30 г⁣⁣⠀

разрыхлитель – 1 ч. л.⁣⁣⠀

ванильный сахар – 1 пакетик⁣⁣⠀

апельсины – . (2 начинки, 1 для украшения)⁣⁣⠀

сыр нежирный – 400 г⁣⁣⠀

сметана 10% – 160 г⁣⁣⠀

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с ванильным сахаром до белого цвета.

2. Банан разомнуть вилкой.

3. Добавить его в яйца, влить масло.

4. Смешать сухие ингредиенты, засыпать в тесто.

5. Выпекать при температуре 180 градусов 25 минут.

6. Достать из духовки, остудить, разрезать на 2 коржа.

7. Для крема перебить в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар.

8. Нанести творожный крем на 1 корж, накрыть вторым.

9. Обмазать сверху и по бокам.

10. Украсить апельсином.

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