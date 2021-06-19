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Диетический рыбный салат на обед: элементарный и вкусный рецепт

1.3т
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Если у вас совершенно нет времени для готовки, всегда найдется рецепт вкусного, сытного и быстрого салата. Тем более салаты очень полезны для организма, так как на 90% состоят с овощей, также к ним можно добавить морепродукты, сыры, орехи и это придаст им еще больше аромата и вкуса.

Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт очень полезного рыбного салата с овощами, листьями салата и маслинами, который вы приготовите за 10 минут и который не даст вам набрать лишние килограммы.

Летний салат с рыбой
Летний салат с рыбой

Ингредиенты:

  • листья салата – 200 г

  • руккола – 200 г

  • яйца – 3 шт.

  • маслины – 100 г

  • рыба (любая на ваш вкус) – 200 г

  • горчица – 2 ст. л.

  • помидоры – 1 шт.

  • огурцы – 1 шт.

  • оливковое масло – 1-2 ст. л.

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отварите рыбу, покрошите ее большим кусками.

  2. Яйца отварите и порежьте кубиком.

  3. Помидоры и огурцы также порежьте.

  4. В большую миску нарвите листья салата, рукколу, отправьте туда яйца и овощи.

  5. Сверху выложите рыбу.

  6. Для заправки: смешайте горчицу с оливковым маслом, солью и перцем, все хорошо перемешайте и полейте готовый салат.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Тема
Рецепты
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