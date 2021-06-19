Диетический рыбный салат на обед: элементарный и вкусный рецепт

Если у вас совершенно нет времени для готовки, всегда найдется рецепт вкусного, сытного и быстрого салата. Тем более салаты очень полезны для организма, так как на 90% состоят с овощей, также к ним можно добавить морепродукты, сыры, орехи и это придаст им еще больше аромата и вкуса.

Редакция FoodOboz подготовила для вас рецепт очень полезного рыбного салата с овощами, листьями салата и маслинами, который вы приготовите за 10 минут и который не даст вам набрать лишние килограммы.

Летний салат с рыбой

Ингредиенты:

листья салата – 200 г

руккола – 200 г

яйца – 3 шт.

маслины – 100 г

рыба (любая на ваш вкус) – 200 г

горчица – 2 ст. л.

помидоры – 1 шт.

огурцы – 1 шт.

оливковое масло – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Отварите рыбу, покрошите ее большим кусками. Яйца отварите и порежьте кубиком. Помидоры и огурцы также порежьте. В большую миску нарвите листья салата, рукколу, отправьте туда яйца и овощи. Сверху выложите рыбу. Для заправки: смешайте горчицу с оливковым маслом, солью и перцем, все хорошо перемешайте и полейте готовый салат.

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