8 псевдополезных продуктов, от которых нужно всем отказаться: диетолог объясняет почему

Каждый день все едят абсолютно разные продукты, как полезные, так и вредные, полагаясь на рекламу и считая их полезными. Среди таких много молочных продуктов, а также фруктов и овощей.

Диетолог Людмила Гончарова эксклюзивно для FoodOboz рассказала, какие продукты являются псеводополезными и, почему от них стоит отказаться.

1. Гранола

Этот продукт совершенно не полезный, так как в хлопьях сохранится намного меньше полезных веществ, чем в зерне, поэтому лучше всего есть каши или делать гранолу дома.

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2. Орехи

Орехи – калорийный и очень сытный продукт, в котором много полезных жиров. Их лучше есть в сушеном и сыром виде, но не в жаренном, так как при выше 40 С все полезные жиры не усваиваются. Дневная норма орехов – 1-2 ст. л.

3. Молоко

Лучше всего использовать растительное молоко, например из кокоса, риса, овсянки, миндаля, сои. А также каши очень вкусные будут и на обычной воде.

6. Сыры

При выборе сыра обязательно обращайте внимание на состав, чтоб это не был молочный продукт.

7. Фруктовые соки

Лучше всего – не употреблять магазинные соки, так как в них очень много сахара. Прекрасной альтернативной могут стать фруктовые и овощные смузи. Для взрослого человека норма в день – 100 мл, которые лучше развести водой, а для детей – 50 мл и также развести водой.

8. Йогурты

Йогурты – очень полезные, если они домашние и натуральные, без ароматизаторов и усилителей вкуса. Можно добавить фрукты, мед, огрехи.

Эксперт порекомендует есть как можно больше сырых сезонных фруктов и овощей, в которых много витаминов и необходимых микроэлементов.

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