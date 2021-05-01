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Диетолог назвала лучший способ замариновать шашлык

2.2т
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Чтобы мясо получилось сочным, а главное – безопасным для организма, его лучше всего мариновать за 2 часа до приготовления и только с использованием натуральных приправ.

Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала врач диетолог, глава научного совета Ассоциации диетологов Украины Александра Кириленко.

"Мясо нужно мариновать за 2 часа до приготовления, а в качестве специй использовать только соль, перец и итальянские или прованские травы", – считает диетолог.

Как приправить мясо
Как приправить мясо. Источник: gettyimages.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно замариновать рыбу, чтобы она не потеряла полезных веществ.

Как сделать 5 лучших маринадов для шашлыка и курицы, чтобы получилось сочное, мягкое и вкусное мясо.

Диетологи рекомендуют "включить" в свой ежедневный распорядок дня 10 простых привычек, которые в дальнейшем помогут бороться с лишним весом,

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Теги
еда диетолог
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