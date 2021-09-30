Светлана Фус назвала самые полезные свойства груш и объяснила, сколько нужно их есть

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Светлана Фус назвала самые полезные свойства груш

Осень – период, когда нужно быть крайне внимательными к подбору своего рациона, максимально наполнять его полезными и питательными продуктами. Диетологи рекомендуют есть как можно больше именно сезонных овощей и фруктов – яблоки, сливы, груши, кизил, айву, капусту, зелень, помидоры, тыкву, сельдерей, свеклу, морковь в которых сейчас очень много необходимых витаминов и микроэлементов. И лучше всего – есть их в сыром виде.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала о всех самых полезных свойствах груш и назвала нужную и допустимую суточную норму этих фруктов.

Названы самые полезные свойства груш

Для начала стоит отметить, что груша – очень вкусный, сладкий и в меру терпкий фрукт, который имеет достаточно характерную зернистую мякоть.

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В чем же польза груш?

Она – натуральный источник пищевых волокон. В 100 г – 14% суточной потребности.

А также в грушах: кремний – 17%, медь – 10%, железо – 12% и калий – 6%.

В грушах очень много витаминов и минералов

Витамина С в ней немного – 5-6%. Например, в яблоке – 11% в 100 г от суточной потребности.

Также среди других ценных компонентов: витамины группы В, особенно фолиевая кислота (В9), фенольные соединения, дубильные вещества (танины).

Эти полезные вещества содержатся преимущественно в кожице плода.

По словам диетолога, на 100 г фрукта простых углеводов в мякоти 10-12 г. Также преобладает фруктоза, как и в яблоке, но груша содержит еще и сладкий сорбитол, поэтому она слаще яблоки.

Следите за употреблением сладких фруктов. Чрезмерное потребление не только сладостей но и фруктов может привести к избыточному весу.

Фус добавила, что соединения калия обладают мочегонными свойствами и способствуют выведению солей. Фолиевая кислота играет важную роль в процессах кроветворения, фенольные соединения укрепляют капилляры, обладают противовоспалительным действием.

Кому лучше воздержаться от употребления груш

Диетолог отметила, что при обострении болезней органов пищеварения от груш лучше воздержаться.

"В них много клетчатки, которая раздражает слизистую оболочку кишечника и усиливает перистальтику и много фруктозы, которая при избыточном употреблении может вызвать повышенное газообразование", – подытожила Фус.

Спелые груши

Стоит отметить, что из груш можно приготовить много вкусных блюд – сварить варенье, добавьте в салаты, пироги, пиццу и компот.

Спелая груша в холодильнике хранится 3-4 дня. Если передержать, то перезрелый плод поменяет консистенцию и будет невкусным через уксусную и молочную кислоты, которых нет в спелых.

Грушевый крамбл

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