Светлана Фус назвала самые полезные свойства груш и объяснила, сколько нужно их есть

Осень – период, когда нужно быть крайне внимательными к подбору своего рациона, максимально наполнять его полезными и питательными продуктами. Диетологи рекомендуют есть как можно больше именно сезонных овощей и фруктов – яблоки, сливы, груши, кизил, айву, капусту, зелень, помидоры, тыкву, сельдерей, свеклу, морковь в которых сейчас очень много необходимых витаминов и микроэлементов. И лучше всего – есть их в сыром виде.

Диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала о всех самых полезных свойствах груш и назвала нужную и допустимую суточную норму этих фруктов.

Для начала стоит отметить, что груша – очень вкусный, сладкий и в меру терпкий фрукт, который имеет достаточно характерную зернистую мякоть.

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В чем же польза груш?

Она – натуральный источник пищевых волокон. В 100 г – 14% суточной потребности.

А также в грушах: кремний – 17%, медь – 10%, железо – 12% и калий – 6%.

Витамина С в ней немного – 5-6%. Например, в яблоке – 11% в 100 г от суточной потребности.

Также среди других ценных компонентов: витамины группы В, особенно фолиевая кислота (В9), фенольные соединения, дубильные вещества (танины).

Эти полезные вещества содержатся преимущественно в кожице плода.

По словам диетолога, на 100 г фрукта простых углеводов в мякоти 10-12 г. Также преобладает фруктоза, как и в яблоке, но груша содержит еще и сладкий сорбитол, поэтому она слаще яблоки.

Следите за употреблением сладких фруктов. Чрезмерное потребление не только сладостей но и фруктов может привести к избыточному весу.

Фус добавила, что соединения калия обладают мочегонными свойствами и способствуют выведению солей. Фолиевая кислота играет важную роль в процессах кроветворения, фенольные соединения укрепляют капилляры, обладают противовоспалительным действием.

Диетолог отметила, что при обострении болезней органов пищеварения от груш лучше воздержаться.

"В них много клетчатки, которая раздражает слизистую оболочку кишечника и усиливает перистальтику и много фруктозы, которая при избыточном употреблении может вызвать повышенное газообразование", – подытожила Фус.

Стоит отметить, что из груш можно приготовить много вкусных блюд – сварить варенье, добавьте в салаты, пироги, пиццу и компот.

Спелая груша в холодильнике хранится 3-4 дня. Если передержать, то перезрелый плод поменяет консистенцию и будет невкусным через уксусную и молочную кислоты, которых нет в спелых.

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