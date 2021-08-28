Диетолог назвала самые полезные свойства груш

Груша – очень полезный и вкусный фрукт, в ней много витаминов, минералов и калия. Ее регулярное употребление благотворно влияет на работу сердца и легких. Также из нее можно приготовить много разных блюд, начиная из вкусных пирогов, заканчивая вареньем и компотами.

Диетолог Светлана Фус рассказала в Facebook о самых полезных свойствах груши, а также, как часто и кому их нужно есть и, что приготовить.

1. Польза груш

Она натуральный источник пищевых волокон, в 100 г – 14% суточной потребности. В ней содержится много необходимых микроэлементов:

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кремний – 17%

медь – 10%

железо – 12%

калий – 6%

2. Витамины

В грушах 5-6% витамина С, а также в них много фолиевая кислота (В9), фенольные соединения, дубильные вещества (танины). Эти полезные вещества содержатся преимущественно в кожице плода.

Также в мякоти на 100 г фрукта – 10-12% простых углеводов. А также в них преобладает фруктоза, как и в яблоке, но груша содержит еще и сладкий сорбитол, поэтому она слаще яблок.

Следите за употреблением сладких фруктов. Чрезмерное потребление не только сладостей но и фруктов может привести к избыточному весу.

3. Кому лучше не есть груши

При обострении болезней органов пищеварения от груш лучше воздержаться: в них много клетчатки, которая раздражает слизистую оболочку кишечника и усиливает перистальтику и много фруктозы, которая при избыточном употреблении может вызвать повышенное газообразование.

4. ​​​​​​​Как правильно хранить фрукты

Груши созревают при комнатной температуре. Для ускорения этого процесса плоды можно положить в бумажный пакет вместе с бананами. Спелая груша в холодильнике хранится 3-4 дня. Если передержать, то перезрелый плод поменяет консистенцию и будет невкусным через уксусную и молочную кислоты, которых нет в спелые.

5. Что приготовить из груш

Сочную грушу можно использовать для приготовления различных десертов, а также как начинку для пирогов, фруктовых салатов и других блюд.

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