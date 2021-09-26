Диетолог назвала три важных продукта, которые нужно есть каждый день

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
1,0 т.
Что нужно есть каждый день

Безусловно для того, чтобы не иметь проблем со здоровьем и не ощущать авитаминоз, особенно сейчас – в осенний период, нужно обязательно сбалансировано питаться и конечно же, заниматься спортом. Специалисты рекомендуют употреблять как можно больше сезонных овощей – тыква, свекла, морковь, а также ягоды, орехи в которых сейчас наибольше витаминов, но не стоит забывать и о рыбе, мясе, молочных продуктах, крупах без которых питание не может сбалансированным.

Диетолог Екатерина Толстикова поделилась в Instagram очень полезным постом в котором назвала 3 продукта, которые необходимы организму абсолютно каждый день.

1. Грецкий орех

Грецкие орехи

Он содержит кальций, калий, магний, железо, фосфор и другие минералы, а также богат клетчаткой, витаминами A, B, C, D и E. А также его нужно совсем немного съесть для того, чтобы получить необходимое количество полезных витаминов и микроэлементов.

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2. Гречневая крупа

Гречневая каша

"Она отлично сбалансирована по витаминам и микроэлементах, содержит также белок, быстро готовится и сочетается со многими продуктами",– отметила диетолог.

Стоит отметить, что гречка не вызывает нездоровых скачков уровня сахара в крови и не содержит глютена, поэтому подходит для людей с непереносимостью глютена. Также она богата антиоксидантами и минералами и содержит большое количество клетчатки.

3. Белковые продукты

Их стоит разделить на животного и растительного происхождения.

Если вы например, вегетарианец нужно, чтобы в вашем рационе были бобы. А если едите яйца, то эталоном белка бесспорно считают яйца. Их можно приготовить очень вкусно в виде яичницы, омлета и просто сварить, добавить в салат, сделать сэндвич.

Яйца нужно есть каждый день

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