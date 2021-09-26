Диетолог назвала три важных продукта, которые нужно есть каждый день
Безусловно для того, чтобы не иметь проблем со здоровьем и не ощущать авитаминоз, особенно сейчас – в осенний период, нужно обязательно сбалансировано питаться и конечно же, заниматься спортом. Специалисты рекомендуют употреблять как можно больше сезонных овощей – тыква, свекла, морковь, а также ягоды, орехи в которых сейчас наибольше витаминов, но не стоит забывать и о рыбе, мясе, молочных продуктах, крупах без которых питание не может сбалансированным.
Диетолог Екатерина Толстикова поделилась в Instagram очень полезным постом в котором назвала 3 продукта, которые необходимы организму абсолютно каждый день.
1. Грецкий орех
Он содержит кальций, калий, магний, железо, фосфор и другие минералы, а также богат клетчаткой, витаминами A, B, C, D и E. А также его нужно совсем немного съесть для того, чтобы получить необходимое количество полезных витаминов и микроэлементов.
2. Гречневая крупа
"Она отлично сбалансирована по витаминам и микроэлементах, содержит также белок, быстро готовится и сочетается со многими продуктами",– отметила диетолог.
Стоит отметить, что гречка не вызывает нездоровых скачков уровня сахара в крови и не содержит глютена, поэтому подходит для людей с непереносимостью глютена. Также она богата антиоксидантами и минералами и содержит большое количество клетчатки.
3. Белковые продукты
Их стоит разделить на животного и растительного происхождения.
Если вы например, вегетарианец нужно, чтобы в вашем рационе были бобы. А если едите яйца, то эталоном белка бесспорно считают яйца. Их можно приготовить очень вкусно в виде яичницы, омлета и просто сварить, добавить в салат, сделать сэндвич.
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