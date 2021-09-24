Диетолог Оксана Скиталинская назвала самый полезный чай. Эксклюзив

Врач-диетолог Оксана Скиталинская поделилась рекомендациями по выбору сезонного, полезного чая, а также рассказала, какой еще напиток обязательно нужно пить всем независимо от сезона.

В эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL эксперт заявила, что все чаи одинаково полезны, но при этом уточнила, что все же зеленый и черный – полезные.

Все чаи – черный и зеленый – одинаково полезны, если их правильно заваривать. Правда, зеленый чай является источником очень ценных биологически активных соединений, которые обладают общеукрепляющим действием на организм. Он тонизирует и повышает способность организма к адаптации в осенний и зимний период. В чае содержится около 300 активных биологически активных соединений, особенно таких активных, как теины, катехины, алкалоиды. Тонизирующее действие алкалоида кофеина мы чувствуем через некоторое время после употребления чая. Кофеин и теины входящие в состав метилксантинов, которые имеют тонизирующий, спазмолитическое и легкое мочегонное влияние. Метилксантины участвуют в процессах клеточной регуляции, влияют на пролиферативную активность, а также на интенсивность протекания некоторых метаболических процессов.

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Также эксперт уточнила, что чай – самый что ни на есть – главный антиоксидантный напиток, который нужно пить обязательно всем, особенно – если вы городской житель или ведете малоподвижный, офисный образ жизни, а также людям с лишним весом.

Если вы житель большого мегаполиса, вам обязательно нужно пить чаи, так как они – настоящий антиоксидант, который борется со свободными радикалами, которые способны не лучшим образом влиять на организм в целом. Также если вы ведете малоподвижный образ жизни или имеете лишний вес.

Диетолог добавила, что в осенний период лучше всего пить чай из сезонных ягод, таких как: калина, сухой шиповник, а также замороженные ягоды.

Такие чаи будут очень полезными и простыми в приготовлении, вам достаточно всего лишь заварить ягоды шиповника и наслаждаться вкусным чаем. Или же просто разморозить ягоды, хорошо растолочь и залить кипятком.

Стоит отметить, что диетолог выделила среди всех напитков один из самых полезных и очень необходимых для всех и это – вода.

Многие украинцы на самом деле очень недооценивают и не любят этот необходимый для организма напиток, ведь именно вода запускает процесс метаболизма, ее нужно пить обязательно всем.

Эксперт добавила, что в сезон холодов люди пьют гораздо меньше воды, чем например, летом. Поэтому она рекомендует прекрасную альтернативу – горячие, полезные чаи с калиной, имбирем, корицей, которые способны и согреть и дать нужное количество витаминов, а также много всего полезного.

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