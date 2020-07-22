Диетологи назвали 15 причин, почему нужно есть бананы

Бананы помогают регулировать уровень артериального давления, уменьшают вздутие живота, увеличивают количество энергии, а также борются с некоторыми видами рака.

Чтобы понять всю пользу и силу, диетологи рассказали о преимуществах, которые получает организм при их употреблении, сообщает eatthis.com.

Бананы улучшают пищеварение

Способствуют наращиванию мышечной массы

Если после тренировки мышцы болят или недостаточно быстро растут, возможно, организм не получает достаточного количества магния в своем рационе. Бананы являются его хорошим источником. Они помогают в сокращении и расслаблении мышц, а также в синтезе белка, что, в свою очередь, увеличивает мышечную массу.

Кроме того, потребление магния повышает липолиз, процесс, благодаря которому тело высвобождает жир из своих запасов.

Помогают мышцам быстрее восстановиться

Бананы являются основным источником калия – электролита, который помогает мышцам восстановиться после тренировки, усиливает их развитие и позволяет больше тренироваться.

Поддерживают хорошее настроение

Бананы содержат 6 % от дневной нормы витамина B9 (фолата), который может бороться с депрессией. Он помогает серотонину, вызывающему приятные ощущения, быстрее проникать в мозг.

В исследовании, опубликованном в "Индийском журнале психиатрии", утверждается, что у пациентов с депрессией уровень фолата в крови в среднем на 25 % ниже, чем у здоровых людей. Некоторые врачи рекомендуют увеличить потребление фолиевой кислоты тем, кто принимает антидепрессанты, чтобы усилить их действие.

Снижают чувство тревоги и стресса

По словам доктора медицинских наук Кэсси Бьорк, в бананах также есть триптофан, "предшественник серотонина", который считается наиболее важным химическим веществом для мозга. Он является природным антидепрессантом и может лечить беспокойство и бессонницу, а также такие проблемы, как усталость, раздражительность, возбуждение, гнев и агрессия.

Кроме того, бананы содержат норэпинефрин, который влияет на реакцию "борьбы или бегства", помогая регулировать стресс.

Помогают регулировать уровень артериального давления

Согласно информации FDA (Управления по контролю за продуктами и лекарствами), сочетание низкого потребления натрия с высоким содержанием калия связано с минимальными уровнями артериального давления и частотой инсультов у отдельных лиц и групп населения.

Учитывая то, что банан выделяется таким соотношением калия и натрия в своем составе, он официально признан FDA в качестве продукта, способного снизить давление и защитить от сердечного приступа или инсульта.

Уменьшают вздутие живота

Недавнее исследование показало, что женщины, которые ели банан два раза в день в качестве закуски перед едой в течение 60 дней, уменьшили вздутие живота на 50 %.

Повышают чувство сытости

Недозрелые бананы богаты так называемым устойчивым крахмалом, который буквально противостоит процессу переваривания. Он питает здоровые кишечные бактерии, которые подавляют аппетит.

Одно исследование показало, что замена всего 5 процентов углеводов в день источником устойчивого крахмала увеличивает сжигание жира после еды на 30 %. Поскольку такие бананы немного горькие, их можно добавлять в смузи с другими фруктами и овощами, чтобы замаскировать вкус.

Снижают уровень плохого холестерина

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Journal of Nutrition, бананы содержат фитостеролы – соединения, которые способны снижать уровень "плохого" холестерина (ЛПНП). Кроме того, в них присутствует витамин B6, который важен практически для всего: здоровья сердца, иммунитета, пищеварения и нервной системы.

Улучшают работу пищеварительной системы

Бананы являются отличным источником пребиотиков – неперевариваемых углеводов, которые служат пищей для полезных кишечных бактерий (пробиотиков) и улучшают пищеварение. Они содержат фруктоолигосахариды, группу молекул фруктозы, которые приводят к улучшению здоровья желудочно-кишечного тракта.

Поддерживают хорошее здоровье костей

Хотя бананы не содержат большого количества кальция (менее 1% от рекомендуемой суточной нормы), они могут способствовать лучшему усвоению кальция с помощью пребиотических фруктоолигосахаридов.

Являются источником энергии

Причиной, по которой марафонцы едят бананы до, во время и после бега, является то, что они богаты глюкозой, наиболее легкоусваиваемым источником сахара, который обеспечивает оптимальную энергию.

Защищают от болезней

Бананы богаты тремя различными типами каротиноидов (каротиноиды провитамина А, бета-каротин и альфа-каротин), которые в организме превращаются в витамин А. Благодаря этому они защищают от хронических заболеваний, включая некоторые виды рака, сердечно-сосудистые болезни и диабет.

Помогают телу сжигать жир

В бананах содержится 12 мг холина, витамина B, который действует непосредственно на гены, вызывающие накопление жира в животе. Также его можно найти в постном мясе, морепродуктах и зелени.

Поддерживают здоровье глаз

Бананы содержат антиоксиданты и питательные вещества для глаз и кожи. Бета-каротин способен защитить клетки и восстановить повреждения на клеточном уровне. Витамин Е и лютеин помогают снизить риск дегенерации желтого пятна.

Способствуют детоксикации тела

Богатые пектином спелые бананы являются натуральным детоксом. Желатиноподобное волокно прилипает к токсичным веществам в крови и выводит их из организма через мочу. Также пектин может ограничить количество жира, которое поглощают клетки, и помогает регулировать уровень сахара в крови.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что диетолог призвала не выбрасывать банановую кожуру. Добавление ее в пищу повысит питательную ценность, поможет поддерживать работу кишечника и снизит риск развития диабета 2 типа.

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