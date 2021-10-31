Как укрепить иммунитет: нутрициолог призвала отказаться от свинины

Лучший способ укрепления иммунитета в осенний период – употребление в пищу качественных сезонных овощей и фруктов. От свинины и сахара рекомендуется отказаться.

В то же время укреплению иммунитета будет способствовать употребление красного мяса и горячих чаев. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала нутрицилог Наталья Дубовик.

"В целом иммунитет повышают качественные сезонные продукты. Они стимулируют нашу иммунную систему", – пояснила она.

Список рекомендуемых продуктов от нутрициолога таков:

Имбирь, лимон, а также большинство спелых ягод, например, облепиха, клюква.

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"Из них можно делать отвары или горячие чаи", – уточнила нутрициолог.

Также Дубовик посоветовала "не добавлять сахар, потому что он плохо влияет на наш кишечник, а, как известно, в кишечнике находится 90% нашего иммунитета".

Красное мясо, например, телятина. Его следует употреблять несколько раз в неделю.

"Советую отказаться от свинины, потому что она жирновата для нашего желудочно-кишечного тракта", – сказала нутрициолог.

Квашенная капуста или свекла, тушеные и запеченные овощи.

Продукты с минимальной термической обработкой.

"Например, картофель не употреблять в виде пюре с добавлением молока, масла, специй. Лучше просто запечь его и тем самым сберечь в нем большое количество витаминов", – уточнила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее была обнародована подборка напитков, которые помогут согреться в холодное время года. Среди них чай с клюквой и имбирем.