Названы шесть полезных продуктов для возврата к привычной жизни после отпуска

Многие люди осенью жалуются на так называемый "постотпускной синдром", главными симптомами которого являются печаль, уныние, апатия, недостаток энергии, усталость и сонливость.

Как пишет испанская La Vanguardia со ссылкой на коуча по питанию Сусану Леон, каждый день необходимо вводить в рацион следующие продукты питания, которые помогут нам справиться с переходом к привычной жизни без затруднений:

1. Персик

Для улучшения самочувствия, энергичности и хорошего настроения Леон рекомендует "основать свой рацион на потреблении фруктов, овощей и салатов, богатых витаминами, минералами и клетчаткой, способствующей насыщению организма и лучшей проводимости кишечника". Персик выделяется среди прочих фруктов своими питательными свойствами, а также высоким содержанием калия, необходимого для правильного функционирования нервной системы, провитамина А и клетчатки, наряду с другими питательными веществами.

2. Оливковое масло первого отжима

Оливковое масло, жемчужина средиземноморской диеты, должно быть образцовым жиром для приготовления пищи и приправки блюд. Согласно исследованию, проведенному Университетом Темпл в США, потребление оливкового масла первого отжима улучшает память и способности к обучению, а также связано с профилактикой таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера. После отдыха, когда интеллектуальная активность активизируется практически сразу, очень важно гарантировать потребление полезных жиров, таких как ненасыщенные жиры, присутствующие в оливковом масле, авокадо и орехах.

3. Дикий рис

Отдельные продукты положительно влияют на психическое здоровье и профилактику депрессии. Важно избегать глюкозных пиков, которые будут вызывать у нас небольшую гипогликемию в течение дня, а впоследствии – определенное ощущение усталости. Поэтому необходимо избегать употребления очищенного зерна, которое является причиной повышения уровня глюкозы в крови. В идеале углеводы должны поступать в организм из овощей и цельных зерновых, что позволит поддерживать стабильный уровень глюкозы и избежать ощущения усталости. Поэтому стоит отдавать предпочтение цельнозерновому варианту хлеба, макаронных изделий, риса и других зерновых, которые содержат волокна и являются более сытными, чем очищенный вариант.

4. Натуральный йогурт

Диетолог компании Medicadiet Альваро Санчес отмечает, что потребление натурального йогурта, "цельного и без сахара", может быть полезным в периоды уныния и апатии. Во-первых, потому что он содержит триптофан, который активирует серотонин, а во-вторых, потому что "молочные бактерии вырабатывают гамма-аминомасляную кислоту, известную как ГАМК". Так вот, эта кислота ГАМК – это мощный нейротрансмиттер, который помогает бороться со страхом и беспокойством, когда гормоны перегружены. А вот низкий уровень такой кислоты в организме ведет к тревоге и расстройству сна.

5. Орехи

Орехи богаты полиненасыщенными жирными кислотами, которые необходимы для нормальной работы мозга и здоровья сердечно-сосудистой системы, а также содержат витамины группы В, особенно В6 и В9 (фолиевая кислота). Согласно исследованию, опубликованному в журнале Cochrane, "витамин В6 участвует в регуляции психической функции и настроения, а также в усвоению гомоцистеина, высокий уровень которого увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний". Важно включать в питание такие продукты, как орехи или льняные семена. Исследование Гарвардского университета показывает, что регулярное употребление орехов может повысить способность организма использовать инсулин и регулировать уровень глюкозы, что обеспечивает энергетическую стабильность. А она так необходима нам после отпуска.

6. Жирные сорта рыбы

Жирные сорта рыбы снабжают организм белками и жирными кислотами Омега-3. Хотя продукты растительного происхождения, например, соя, также содержат белок, продукты животного происхождения имеют высокую биологическую ценность – содержащиеся в них аминокислоты усваиваются легче, чем аминокислоты в продуктах растительного происхождения. Поэтому как веганы, так и вегетарианцы должны особенно тщательно планировать свой рацион питания, обеспечивая в нем необходимое количество этих аминокислот. Ведь они, среди прочего, отвечают за поддержание мышечной массы. А не-веганам следует выбирать продукты, богатые качественными белками – такие, как яйца, рыба и нежирное мясо (исключая потребление мясных полуфабрикатов и ограничивая потребление красного мяса).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Ольга Усенко рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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