Ученые назвали популярные продукты, которые могут свести в могилу

Ученые назвали популярные продукты, регулярное употребление которых повышает риск скоропостижной смерти.

Как пишет Daily Mail, к такой еде относятся белый хлеб, масло, джем, фруктовый сок и шоколад.

Также в этом списке находятся сахаросодержащие напитки и столовый сахар.

Исследователи из Оксфордского университета предупреждают, что такие продукты содержат много калорий, жиров и сахара, а также мало клетчатки, чем провоцируют сердечные заболевания.

Ученые проанализировали данные о 116 806 лицах в Великобритании, которые записывали, что они ели в течение нескольких дней, а в среднем за ними наблюдали 4,9 года.

За это время у 4245 человек развились сердечно-сосудистые заболевания и инфаркты или инсульты, из которых 838 закончились смертельным исходом.

Из дневников питания были выявлены два различных режима питания, в которых представлены любимые жирные и сладкие продукты, которые, как оказалось, связаны с более высоким риском сердечных заболеваний и смерти.

Как сообщал OBOZREVATEL, сиднейская диетолог Ребекка Гоуторн сравнила три вида самого востребованного шоколада: молочный, темный и веганский. Оказалось, что самый полезный из них – вовсе не веганский, а молочный.

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