Здоровое питание с вкусняшками: озвучен план 80:20

В качестве альтернативы изнуряющим диетам, которые грозят нервными срывами из-за жестких ограничений в еде, можно использовать схему питания 80:20, когда в рационе есть место для не совсем полезной, но вкусной еды.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала нутрициолог Наталья Дубовик. "80% продуктов и блюд в вашем рационе должны быть сбалансированы, а 20% оставьте себе на что-то вкусненькое", – пояснила она.

По словам нутрициолога, когда человек ради диеты полностью отказывается от продуктов, приносящих радость, это может отрицательно сказываться на его психическом состоянии. Поэтому допускается употребление "вкусняшек", но в ограниченном количестве.

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Большую часть рациона должны составлять полезные продукты – "овощи, мясо, рыба, бобовые, ферментированные продукты и фрукты". А пятую часть можно заполнить вкусными, но не слишком полезными продуктами, чтобы "добавить немного счастья в свою жизнь".

В этом контексте Дубовик заметила: "Наша психика не железная, она не выдерживает. У нас и так много нагрузок на работе, в личной жизни. Кроме того, мы допускаем, что нас ожидает локдаун и определенные запреты".

"Если мы снова начнем сидеть дома, если наслаждаться посиделками в любимом кафе уже не получится, и мы еще дополнительно ограничим себя в еде, то так можно дойти и до психического срыва", – предупредила она.

Вместе с тем нутрициолог посоветовала употреблять фрукты только в первой половине дня. "Я бы отказалась от употребления фруктов на протяжении всего дня. Я бы оставила их на первую половину дня. Например, взять за правило употреблять их до 12 или 13 часов", – сказала она.

Информация, приведенная в этой публикации, проверена врачом Виктором Литвиненко.

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