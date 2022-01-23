Как необычно приготовить гречку в рукаве: простой рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Как необычно приготовить гречку в рукаве: простой рецепт

Чтобы приготовить что-то быстро на обед или ужин, не обязательно заморачиваться, скупать множество продуктов и обладать кулинарными способностями. Для таких случаев существует гречка. Нет ничего проще, чем сложить все необходимые ингредиенты в рукав для запекания и поставить в духовку. Быстро, сытно и вкусно – что еще нужно?

Рецептом запеченной гречки в рукаве поделилась фудблогер Тереченко Алла. Опубликовано в Instagram.

Гречка по-новому

Ингредиенты:

  • гречиха – 250 г

  • вода – 2 ст

  • соль, перец, сушеный чеснок

  • шампиньоны – 300 г

  • лук – 1 шт

  • морковь – 1 шт

  • сметана – 1,5 ст. л.

  • рукав для запекания

Видео дня
Гречка

Способ приготовления:

1. Гречку промыть и высыпать на дно рукава. Насыпать соль, перец и любимые специи.

2. Лук и морковь порезать. Лук обжарить. Выложить овощи к гречке.

Процесс приготовления

3. Выложить целые шампиньоны.

4. Добавить сметану.

5. Налить воду. Плотно завязать рукав.

Гречка в рукаве

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить гречку под шубой.

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