Как необычно приготовить гречку в рукаве: простой рецепт
Чтобы приготовить что-то быстро на обед или ужин, не обязательно заморачиваться, скупать множество продуктов и обладать кулинарными способностями. Для таких случаев существует гречка. Нет ничего проще, чем сложить все необходимые ингредиенты в рукав для запекания и поставить в духовку. Быстро, сытно и вкусно – что еще нужно?
Рецептом запеченной гречки в рукаве поделилась фудблогер Тереченко Алла. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
гречиха – 250 г
вода – 2 ст
соль, перец, сушеный чеснок
шампиньоны – 300 г
лук – 1 шт
морковь – 1 шт
сметана – 1,5 ст. л.
рукав для запекания
Способ приготовления:
1. Гречку промыть и высыпать на дно рукава. Насыпать соль, перец и любимые специи.
2. Лук и морковь порезать. Лук обжарить. Выложить овощи к гречке.
3. Выложить целые шампиньоны.
4. Добавить сметану.
5. Налить воду. Плотно завязать рукав.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.
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