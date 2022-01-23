Как необычно приготовить гречку в рукаве: простой рецепт

Чтобы приготовить что-то быстро на обед или ужин, не обязательно заморачиваться, скупать множество продуктов и обладать кулинарными способностями. Для таких случаев существует гречка. Нет ничего проще, чем сложить все необходимые ингредиенты в рукав для запекания и поставить в духовку. Быстро, сытно и вкусно – что еще нужно?

Рецептом запеченной гречки в рукаве поделилась фудблогер Тереченко Алла. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

гречиха – 250 г

вода – 2 ст

соль, перец, сушеный чеснок

шампиньоны – 300 г

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

сметана – 1,5 ст. л.

рукав для запекания

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Способ приготовления:

1. Гречку промыть и высыпать на дно рукава. Насыпать соль, перец и любимые специи.

2. Лук и морковь порезать. Лук обжарить. Выложить овощи к гречке.

3. Выложить целые шампиньоны.

4. Добавить сметану.

5. Налить воду. Плотно завязать рукав.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 30-35 минут.

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