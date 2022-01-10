Для чего мариновать курицу в кефире: экспресс-рецепт для занятых хозяек

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Для чего мариновать курицу в кефире: экспресс-рецепт для занятых хозяек

Перед приготовлением курицу следует обязательно мариновать – таким образом она получается более сочной и нежной. Правда такой способ требует немного больше времени, которое хозяйки и так не всегда имеют. Но есть альтернатива.

К примеру, куриные крылышки можно полить кефиром прямо перед запеканием. Этот экспресс-метод помогает добиться непревзойденного результата: равномерно запеченное, в меру нежное и мягкое мясо. Это настоящая находка для занятых хозяек.

Рецептом куриных крылышек в кефире поделилась фудблогер tomka_recepti. Опубликовано в Instagram.

Куриные крылышки с кефиром
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Ингредиенты:

  • куриные крылышки – 8 шт

  • кефир

  • специи: итальянские травы, приправы к мясу и курице

  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Помыть крылышки.

2. Добавить в крылышки все специи. Перемешать.

Крыльца со специями

3. Залить кефиром. Перемешать. Можно оставить мариновать, а можно сразу выложить в форму.

4. Запекать при температуре 200 градусов 1 час.

Кефир для крылышек

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