Клубничная галета – это один из самых популярных летних десертов. Блюдо не только очень вкусное, но и привлекательное. Особенно тогда, когда ягоды выглядывают на поверхность. А для того, чтобы они держали форму и карамелизировались – нужно присыпать основу из теста крахмалом.

Идея приготовления хрустящей клубничной галеты с кукурузным крахмалом опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Хрустящее тесто готовится прямо на воде.

Ингредиенты:

масло – 70 мл

вода – 70 мл

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мука – 180 г

разрыхлитель – 1 ч.л.

сахар – 2 ст.л.

соль – щепотка

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

клубника – 250 г.

Способ приготовления:

1. Муку и разрыхлитель просеять в глубокую миску.

2. Масло смешать с водой в ковшике.

3. Довести до кипения.

4. Снять с плиты и сразу вылить в муку с разрыхлителем.

5. Замешайте тесто и отправьте в холодильник примерно на час.

6. Крахмал и сахар смешать.

7. На пергаментной бумаге раскатать тесто.

8. Присыпать крахмалом с сахаром, выложить нарезанную клубнику и залепить края.

9. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

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