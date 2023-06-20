Для чего в клубничную галету добавлять крахмал: секреты приготовления сезонной выпечки
Клубничная галета – это один из самых популярных летних десертов. Блюдо не только очень вкусное, но и привлекательное. Особенно тогда, когда ягоды выглядывают на поверхность. А для того, чтобы они держали форму и карамелизировались – нужно присыпать основу из теста крахмалом.
Идея приготовления хрустящей клубничной галеты с кукурузным крахмалом опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Хрустящее тесто готовится прямо на воде.
Ингредиенты:
- масло – 70 мл
- вода – 70 мл
- мука – 180 г
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сахар – 2 ст.л.
- соль – щепотка
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- клубника – 250 г.
Способ приготовления:
1. Муку и разрыхлитель просеять в глубокую миску.
2. Масло смешать с водой в ковшике.
3. Довести до кипения.
4. Снять с плиты и сразу вылить в муку с разрыхлителем.
5. Замешайте тесто и отправьте в холодильник примерно на час.
6. Крахмал и сахар смешать.
7. На пергаментной бумаге раскатать тесто.
8. Присыпать крахмалом с сахаром, выложить нарезанную клубнику и залепить края.
9. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: