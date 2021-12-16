Для чего в тесто на блины добавлять кипяток: делимся секретом

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Для чего в тесто на блины добавлять кипяток: делимся секретом

Блинчики можно приготовить совершенно из разного теста: на молоке, на кефире, на воде. Эксперементируя, хозяйки хотят найти для себя тот рецепт, по которому блюдо не будет рваться, станет нежным, эластичным и привлекательным. И для того чтобы все это получилось, стоит воспользоваться одним простым лайфхаком.

Идея опубликована на странице sladkaya_vupechka в Instagram

По такому рецепту в тесто к кефиру добавляется кипяток. Блинчики получаются очень воздушными, нежными и ажурными.

Блинчики из теста на кефире

Ингредиенты:

  • мука – 1 стакан

  • кефир – 1 стакан

  • кипяток – 1 стакан

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  • яйца – 2 шт.

  • сахар – 1,5-2 ст.л.

  • сода – 0,5 ч.л.

  • растительное масло – 2 ст.л.

  • соль – 0,5 ч.л.

Как выбрать сковороду для блинов

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с солью.

2. Добавить кипяток, не прекращая взбивать. Влить кефир.

Приготовление блинов

3. Просеянную муку смешать с содой. Добавить в тесто, а также сахар и растительное масло.

4. Все хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

Блинчики с разнообразными начинками

5. Оставить тесто на 10 минут.

6. Жарить на сковороде, смазанной маслом до румяности.

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