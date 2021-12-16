Для чего в тесто на блины добавлять кипяток: делимся секретом
Блинчики можно приготовить совершенно из разного теста: на молоке, на кефире, на воде. Эксперементируя, хозяйки хотят найти для себя тот рецепт, по которому блюдо не будет рваться, станет нежным, эластичным и привлекательным. И для того чтобы все это получилось, стоит воспользоваться одним простым лайфхаком.
Идея опубликована на странице sladkaya_vupechka в Instagram
По такому рецепту в тесто к кефиру добавляется кипяток. Блинчики получаются очень воздушными, нежными и ажурными.
⠀ Ингредиенты:
мука – 1 стакан
кефир – 1 стакан
кипяток – 1 стакан
яйца – 2 шт.
сахар – 1,5-2 ст.л.
сода – 0,5 ч.л.
растительное масло – 2 ст.л.
соль – 0,5 ч.л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с солью.
2. Добавить кипяток, не прекращая взбивать. Влить кефир.
3. Просеянную муку смешать с содой. Добавить в тесто, а также сахар и растительное масло.
4. Все хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
5. Оставить тесто на 10 минут.
6. Жарить на сковороде, смазанной маслом до румяности.
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