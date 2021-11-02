Для чего во время жарки курицы в сковороду добавлять муку: элементарный лайфхак

Хрустящая золотистая корочка делает жареную курицу очень аппетитной. Но приготовить блюдо таким образом выходит не у всех. Дело даже не в маринаде и не в особых ингредиентах. Достаточно воспользоваться одним абсолютно элементарным лайфхаком, и блюдо получится не хуже, чем в ресторанах.

Простым советом поделилась Мария Золотова на странице Кулинарные рецепты Рецепты блюд в Facebook.

Она отмечает, что для того чтобы на жареной курице образовалась золотистая корочка, во время приготовления в сковородку нужно добавить 1 столовую ложку муки. Мясо сверху получится очень хрустящим, а внутри нежным и сочным.

Жареная курица по-итальянски от smachna_italia. Опубликовано на странице Instagram. Такое мясо готовится по особой технологии: обваливается в муке каждый кусочек по отдельности, а также добавляется вино.

Видео дня

Ингредиенты:

курица или куриные бедра

два зубчика чеснока

сушеный розмарин

паприка копченая или обычная

соль и перец по вкусу

белое вино

лук

Способ приготовления:

Курицу нарезать на кусочки, промыть, хорошо высушить. Обвалять в муке. В глубокой сковороде или кастрюле на оливковом масле поджарить чеснок (но затем выбросить его), розмарин и две ложки паприки 2-3 минуты. Выложить курицу и обжарить с двух сторон 3-4 минуты. Влить больше половины стакана белого вина и дать испариться. Одну или две крупные луковицы крупно нарезать, выложить сверху, посолить и поперчить. Тушить 10-15 минут на небольшом огне, добавить воду, так чтобы курица была почти полностью покрыта и на среднем огне при немного открытой крышке тушить до готовности. Должен образоваться густой соус. Подавать с запеченным картофелем.

Такие куриные крылышки даже не жареные и не запеченные – они карамелизированы. Идея от oksankamuronyk. Опубликовано на странице Instagram.

Ингредиенты для маринада на 1 килограмм крылышек:

соевый соус – 100 мл

горчица – 1 ст.л или 1 ч.л с верхом

соль

Мариновать 20 мин

Способ приготовления:

Крылышки выложить на сковороду, добавить немного растительного масла. Жарить на среднем огне до готовности, прикрыв сначала крышкой (можно подлить при необходимости соевый соус). Затем добавить столовую ложку меда и помешивать, карамелизуя мясо в этом соке.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: