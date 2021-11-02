Для чего во время жарки курицы в сковороду добавлять муку: элементарный лайфхак

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
11,0 т.
Для чего во время жарки курицы в сковороду добавлять муку: элементарный лайфхак

Хрустящая золотистая корочка делает жареную курицу очень аппетитной. Но приготовить блюдо таким образом выходит не у всех. Дело даже не в маринаде и не в особых ингредиентах. Достаточно воспользоваться одним абсолютно элементарным лайфхаком, и блюдо получится не хуже, чем в ресторанах.

Простым советом поделилась Мария Золотова на странице Кулинарные рецепты Рецепты блюд в Facebook.

Она отмечает, что для того чтобы на жареной курице образовалась золотистая корочка, во время приготовления в сковородку нужно добавить 1 столовую ложку муки. Мясо сверху получится очень хрустящим, а внутри нежным и сочным.

Жареная курица по-итальянски от smachna_italia. Опубликовано на странице Instagram. Такое мясо готовится по особой технологии: обваливается в муке каждый кусочек по отдельности, а также добавляется вино.

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Курица в духовке

Ингредиенты:

  • курица или куриные бедра

  • два зубчика чеснока

  • сушеный розмарин

  • паприка копченая или обычная

  • соль и перец по вкусу

  • белое вино

  • лук

Способ приготовления:

  1. Курицу нарезать на кусочки, промыть, хорошо высушить.

  2. Обвалять в муке.

  3. В глубокой сковороде или кастрюле на оливковом масле поджарить чеснок (но затем выбросить его), розмарин и две ложки паприки 2-3 минуты.

  4. Выложить курицу и обжарить с двух сторон 3-4 минуты.

  5. Влить больше половины стакана белого вина и дать испариться.

  6. Одну или две крупные луковицы крупно нарезать, выложить сверху, посолить и поперчить.

  7. Тушить 10-15 минут на небольшом огне, добавить воду, так чтобы курица была почти полностью покрыта и на среднем огне при немного открытой крышке тушить до готовности. Должен образоваться густой соус.

  8. Подавать с запеченным картофелем.

Такие куриные крылышки даже не жареные и не запеченные – они карамелизированы. Идея от oksankamuronyk. Опубликовано на странице Instagram.

Карамелизованные крылышки в маринаде

Ингредиенты для маринада на 1 килограмм крылышек:

  • соевый соус – 100 мл

  • горчица – 1 ст.л или 1 ч.л с верхом

  • соль

Мариновать 20 мин

Способ приготовления:

  1. Крылышки выложить на сковороду, добавить немного растительного масла.

  2. Жарить на среднем огне до готовности, прикрыв сначала крышкой (можно подлить при необходимости соевый соус).

  3. Затем добавить столовую ложку меда и помешивать, карамелизуя мясо в этом соке.

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