Для чего во время жарки курицы в сковороду добавлять муку: элементарный лайфхак
Хрустящая золотистая корочка делает жареную курицу очень аппетитной. Но приготовить блюдо таким образом выходит не у всех. Дело даже не в маринаде и не в особых ингредиентах. Достаточно воспользоваться одним абсолютно элементарным лайфхаком, и блюдо получится не хуже, чем в ресторанах.
Простым советом поделилась Мария Золотова на странице Кулинарные рецепты Рецепты блюд в Facebook.
Она отмечает, что для того чтобы на жареной курице образовалась золотистая корочка, во время приготовления в сковородку нужно добавить 1 столовую ложку муки. Мясо сверху получится очень хрустящим, а внутри нежным и сочным.
Жареная курица по-итальянски от smachna_italia. Опубликовано на странице Instagram. Такое мясо готовится по особой технологии: обваливается в муке каждый кусочек по отдельности, а также добавляется вино.
Ингредиенты:
курица или куриные бедра
два зубчика чеснока
сушеный розмарин
паприка копченая или обычная
соль и перец по вкусу
белое вино
лук
Способ приготовления:
Курицу нарезать на кусочки, промыть, хорошо высушить.
Обвалять в муке.
В глубокой сковороде или кастрюле на оливковом масле поджарить чеснок (но затем выбросить его), розмарин и две ложки паприки 2-3 минуты.
Выложить курицу и обжарить с двух сторон 3-4 минуты.
Влить больше половины стакана белого вина и дать испариться.
Одну или две крупные луковицы крупно нарезать, выложить сверху, посолить и поперчить.
Тушить 10-15 минут на небольшом огне, добавить воду, так чтобы курица была почти полностью покрыта и на среднем огне при немного открытой крышке тушить до готовности. Должен образоваться густой соус.
Подавать с запеченным картофелем.
Такие куриные крылышки даже не жареные и не запеченные – они карамелизированы. Идея от oksankamuronyk. Опубликовано на странице Instagram.
Ингредиенты для маринада на 1 килограмм крылышек:
соевый соус – 100 мл
горчица – 1 ст.л или 1 ч.л с верхом
соль
Мариновать 20 мин
Способ приготовления:
Крылышки выложить на сковороду, добавить немного растительного масла.
Жарить на среднем огне до готовности, прикрыв сначала крышкой (можно подлить при необходимости соевый соус).
Затем добавить столовую ложку меда и помешивать, карамелизуя мясо в этом соке.
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