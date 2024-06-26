Для праздничного стола: бюджетные фаршированные яйца с оригинальной начинкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Фаршированные яйца

Фаршированные яйца являются очень бюджетной и вкусной закуской. Готовить начинку для них можно из любых продуктов – сыр, морепродукты, зелень, овощи. 

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С чем приготовить фаршированные яйца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с начинкой из тунца и крем-сыра. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • яйца предварительно отварные
  • тунец 
  • кукуруза
  • крем сыр или майонез
  • специи
  • зеленый лук

Способ приготовления: 

1. Яйца сварите и разрежьте пополам, достаньте желтки и разомните вилкой.

Вареные яйца

2. Добавьте туда кукурузу, тунец, крем сыр, нарезанный лук и специи.

Начинка для яиц

3. Все перемешиваем и начиняем половинки яиц.

Готовое блюдо

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