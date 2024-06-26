Фаршированные яйца являются очень бюджетной и вкусной закуской. Готовить начинку для них можно из любых продуктов – сыр, морепродукты, зелень, овощи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с начинкой из тунца и крем-сыра.

Ингредиенты:

яйца предварительно отварные

тунец

кукуруза

крем сыр или майонез

специи

зеленый лук

Способ приготовления:

1. Яйца сварите и разрежьте пополам, достаньте желтки и разомните вилкой.

2. Добавьте туда кукурузу, тунец, крем сыр, нарезанный лук и специи.

3. Все перемешиваем и начиняем половинки яиц.

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