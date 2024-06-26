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Для праздничного стола: бюджетные фаршированные яйца с оригинальной начинкой
Фаршированные яйца являются очень бюджетной и вкусной закуской. Готовить начинку для них можно из любых продуктов – сыр, морепродукты, зелень, овощи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных яиц с начинкой из тунца и крем-сыра.
Ингредиенты:
- яйца предварительно отварные
- тунец
- кукуруза
- крем сыр или майонез
- специи
- зеленый лук
Способ приготовления:
1. Яйца сварите и разрежьте пополам, достаньте желтки и разомните вилкой.
2. Добавьте туда кукурузу, тунец, крем сыр, нарезанный лук и специи.
3. Все перемешиваем и начиняем половинки яиц.
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