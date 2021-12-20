Для тирамису и не только: рецепт наилучшего савоярди по рецепту звездного шеф-повара

Савоярди – это бисквитное печенье вытянутой формы. Оно легко впитывает жидкость и становится мягким. Из-за этого свойства савоярди используют для приготовления разных десертов, в том числе тирамису. Итальянское печенье можно испечь самостоятельно, достаточно выбрать удачный рецепт и придерживаться точных пропорций.

Шеф "Адской кухни"(Новый канал) Алекс Якутов поделился эксклюзивно с FoodOboz рецептом очень вкусного и удачного домашнего савоярди.

Ингредиенты:

Мука – 125 г

Яичный белок – 150 г

Сахар – 125 г

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Яичный желток – 100 г

Соль – 1 г

Цедра апельсина или лимона

Способ приготовление:

1. Желтки соединяем с цедрой, хорошо перемешиваем, но слишком не взбиваем.

2. Отдельно взбиваем яичный белок с солью и сахаром до очень плотных пиков, как для меренги.

3. По очереди соединяем взбитые белки с желтками и мукой по такой схеме: сначала добавляем желтки, потом немного муки, снова желтки и немного муки. Каждый раз аккуратно перемешиваем лопаткой снизу вверх, чтобы не лопнули образовавшиеся пузырьки.

4. Готовую массу отправляем в кондитерский мешок. Противень застилаем пергаментом. Аккуратно выдавливаем массу из мешка, формируя печенье савоярди.

5. Посыпаем печенье сахарной пудрой при помощи сита и отправляем в духовку, разогретую до 180 С, на 10-12 минут.

Готовое печенье можно добавлять в любые десерты.

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