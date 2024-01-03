Для тортов, пирожных и пирогов: универсальная банановая начинка на скорую руку
Бананы – это прекрасное дополнение к любым тортам, пирожным и пирогам. С такими фруктами все десерты будут вкусными. Поэтому удачной идеей будет приготовить универсальную банановую начинку.
Идея приготовления универсальной банановой начинки для тортов опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Заготовка отлично хранится в холодильнике.
Ингредиенты:
- 4-5 банана (каждый 110 г) – вместе 500 г
- сахар – 160 г
- сливки – 80 г
- масло – 80 г
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Бананы зеленые твердые нарезать кольцами толщиной до 1 см.
2. На сковороде растопить сахар.
3. Влить разогретые сливки (не кипяченые).
4. Добавить щепотку соли (все постоянно перемешивать).
5. Добавить масло комнатной температуры. Помешивать, пока масло не соединится с карамелью.
6. В конце добавить бананы, проварить ровно минуту. Не перегреть.
7. Переложить в миску, охладить, поставить в холодильник.
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