Для тортов, пирожных и пирогов: универсальная банановая начинка на скорую руку

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
570
Для тортов, пирожных и пирогов: универсальная банановая начинка на скорую руку

Бананы – это прекрасное дополнение к любым тортам, пирожным и пирогам. С такими фруктами все десерты будут вкусными. Поэтому удачной идеей будет приготовить универсальную банановую начинку.

Идея приготовления универсальной банановой начинки для тортов опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Заготовка отлично хранится в холодильнике.

Для тортов, пирожных и пирогов: универсальная банановая начинка на скорую руку

Ингредиенты:

  • 4-5 банана (каждый 110 г) – вместе 500 г
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  • сахар – 160 г
  • сливки – 80 г
  • масло – 80 г
  • щепотка соли

Способ приготовления:

Для тортов, пирожных и пирогов: универсальная банановая начинка на скорую руку

1. Бананы зеленые твердые нарезать кольцами толщиной до 1 см.

2. На сковороде растопить сахар.

Для тортов, пирожных и пирогов: универсальная банановая начинка на скорую руку

3. Влить разогретые сливки (не кипяченые).

4. Добавить щепотку соли (все постоянно перемешивать).

Для тортов, пирожных и пирогов: универсальная банановая начинка на скорую руку

5. Добавить масло комнатной температуры. Помешивать, пока масло не соединится с карамелью.

Для тортов, пирожных и пирогов: универсальная банановая начинка на скорую руку

6. В конце добавить бананы, проварить ровно минуту. Не перегреть.

Для тортов, пирожных и пирогов: универсальная банановая начинка на скорую руку

7. Переложить в миску, охладить, поставить в холодильник.

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