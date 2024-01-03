Бананы – это прекрасное дополнение к любым тортам, пирожным и пирогам. С такими фруктами все десерты будут вкусными. Поэтому удачной идеей будет приготовить универсальную банановую начинку.

Идея приготовления универсальной банановой начинки для тортов опубликована на странице фудблогера Надежды Оранской (nadia.oranska) в Instagram. Заготовка отлично хранится в холодильнике.

Ингредиенты:

4-5 банана (каждый 110 г) – вместе 500 г

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сахар – 160 г

сливки – 80 г

масло – 80 г

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Бананы зеленые твердые нарезать кольцами толщиной до 1 см.

2. На сковороде растопить сахар.

3. Влить разогретые сливки (не кипяченые).

4. Добавить щепотку соли (все постоянно перемешивать).

5. Добавить масло комнатной температуры. Помешивать, пока масло не соединится с карамелью.

6. В конце добавить бананы, проварить ровно минуту. Не перегреть.

7. Переложить в миску, охладить, поставить в холодильник.

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