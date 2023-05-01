Если вы хотите очень быстро приготовить вкусное блюдо для сытного завтрака или для перекуса, лучшим продуктами для этого будут: лаваш, овощи, куриное филе, сыр. Для соуса лучше всего использовать не майонез, а сметану, йогурт с зеленью, чесноком.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом вкусного и легкого блюда из лаваша, с куриным филе, свежими овощами и соусом.

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Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

куриное филе – 1 шт.

молодая капуста

огурцы

болгарский перец

морковь по-корейски

сыр твердый

Соус:

сметана – 3-4 ст. л.

вяленые томаты – 4-5 шт.

сухой чеснок – 1/2 ч. л.

паприка и итальянские травы – по вкусу

соль – 1/3 ч. л.

Способ приготовления:

1. Отварите куриное филе, охладите и порежьте.

2. Нарежьте овощи произвольно, но лучше соломкой. Сыр натрите или нарежьте.

3. Для соуса: соедините все ингредиенты и взбейте погружным блендером.

4. Выложите на лаваш овощи, полейте соусом, выложите отварное филе, добавьте еще соус, сверху добавьте сыр, лаваш сверните. Поджарьте роллы на сковороде гриль на умеренном огне до золотистости с каждой стороны.

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