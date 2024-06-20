Для завтрака и перекуса: полезный яичный рулет с сыром, сырыми овощами и креветками
Если вам надоели омлеты и яичница, тогда очень просто можно приготовить из яиц вкусный и полезный рулет. Для начинки можно использовать рыбу, свежие овощи, зелень, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из творога и яиц, с вкусной овощной начинкой с крем-сыром и креветками.
Ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 300 г
- яйца – 2 шт.
- соль, специи, сухой чеснок, паприка
Начинка:
- овощи
- крем-сыр
- креветки
Способ приготовления:
1. Творог смешайте с яйцами и перебейте все блендером, добавьте специи. Вылейте все на противень с пергаментом и запекайте при 180° примерно 30-40 минут. Должен подрумяниться.
2. Снимаем с пергамента пока теплый, смажьте любимым соусом, добавьте овощи и начинку по желанию.
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