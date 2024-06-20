Для завтрака и перекуса: полезный яичный рулет с сыром, сырыми овощами и креветками

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
165
Рецепт блюда

Если вам надоели омлеты и яичница, тогда очень просто можно приготовить из яиц вкусный и полезный рулет. Для начинки можно использовать рыбу, свежие овощи, зелень, сыр.

Вкусный рулет из яиц

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из творога и яиц, с вкусной овощной начинкой с крем-сыром и креветками. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • сыр кисломолочный – 300 г
  • яйца – 2 шт. 
  • соль, специи, сухой чеснок, паприка

Начинка:

  • овощи 
  • крем-сыр 
  • креветки 

Способ приготовления: 

1. Творог смешайте с яйцами и перебейте все блендером, добавьте специи. Вылейте все на противень с пергаментом и запекайте при 180° примерно 30-40 минут. Должен подрумяниться.

Основа для рулета

2. Снимаем с пергамента пока теплый, смажьте любимым соусом, добавьте овощи и начинку по желанию.

Готовое блюдо

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаедапродуктыЯйцорецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты