Если вам надоели омлеты и яичница, тогда очень просто можно приготовить из яиц вкусный и полезный рулет. Для начинки можно использовать рыбу, свежие овощи, зелень, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из творога и яиц, с вкусной овощной начинкой с крем-сыром и креветками.

Ингредиенты:

сыр кисломолочный – 300 г

яйца – 2 шт.

соль, специи, сухой чеснок, паприка

Начинка:

овощи

крем-сыр

креветки

Способ приготовления:

1. Творог смешайте с яйцами и перебейте все блендером, добавьте специи. Вылейте все на противень с пергаментом и запекайте при 180° примерно 30-40 минут. Должен подрумяниться.

2. Снимаем с пергамента пока теплый, смажьте любимым соусом, добавьте овощи и начинку по желанию.

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