Добавьте плавленный сыр: сочная и вкусная вареная кукуруза для перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вареная кукуруза с маслом

Молодую кукурузу можно варить не только в воде, но еще и в молоке и с плавленным сыром, который придаст кукурузе очень приятный вкус и аромат. 

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Как вкусно приготовить кукурузу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной вареной кукурузы с плавленным сыром, солью и специями. 

Рецепт кукурузы

Ингредиенты: 

  • кукуруза 2 шт
  • плавленый сыр 1шт
  • хлопья паприки 1ч.л
  • мускатный орех 0,5 ч.л
  • соль 1ст.л
  • сахар 1ст.л

Способ приготовления: 

1. Очистите кукурузу.

Молодая кукуруза

2. В воду положите плавленный сыр, добавьте специи, соль и сахар. Варите 20 минут.

Приготовление кукурузы

Подавайте горячей!

Готовая кукуруза

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