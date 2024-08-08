Молодую кукурузу можно варить не только в воде, но еще и в молоке и с плавленным сыром, который придаст кукурузе очень приятный вкус и аромат.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной вареной кукурузы с плавленным сыром, солью и специями.

Ингредиенты:

кукуруза 2 шт

плавленый сыр 1шт

хлопья паприки 1ч.л

мускатный орех 0,5 ч.л

соль 1ст.л

сахар 1ст.л

Способ приготовления:

1. Очистите кукурузу.

2. В воду положите плавленный сыр, добавьте специи, соль и сахар. Варите 20 минут.

Подавайте горячей!

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