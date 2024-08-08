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Добавьте плавленный сыр: сочная и вкусная вареная кукуруза для перекуса
Молодую кукурузу можно варить не только в воде, но еще и в молоке и с плавленным сыром, который придаст кукурузе очень приятный вкус и аромат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной вареной кукурузы с плавленным сыром, солью и специями.
Ингредиенты:
- кукуруза 2 шт
- плавленый сыр 1шт
- хлопья паприки 1ч.л
- мускатный орех 0,5 ч.л
- соль 1ст.л
- сахар 1ст.л
Способ приготовления:
1. Очистите кукурузу.
2. В воду положите плавленный сыр, добавьте специи, соль и сахар. Варите 20 минут.
Подавайте горячей!
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