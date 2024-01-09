Добавьте в квашеные огурцы этот секретный ингредиент: овощи точно получатся хрустящими.
Хрустящие квашеные огурцы – это идеальная альтернатива разнообразным салатам. Но чтобы они были сочными и упругими, кроме традиционной зелени, чеснока и специй нужно добавить еще один ингредиент. Он точно всегда есть у вас дома.
Идея приготовления квашеных огурцов с мукой опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Есть такие огурцы можно будет через 2 месяца.
Способ приготовления огурцов с мукой:
1. На дно банки положить:
- зонтик укропа
- листья хрена
- несколько зубчиков чеснока
- лавровые листья
- листья смородины и вишни по желанию
2. Затем разложить огурцы.
3. На банку 3 литра положить 3 ст.л. соли и 3 ст.л. муки.
4. Залить холодной водой.
5. Банку хорошо потрясить, чтобы мука растворилась.
6. Оставить в тепле на 4 дня.
7. Затем поместить в погреб.
8. Огурцы будут готовы через 2 месяца.
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