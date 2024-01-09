Хрустящие квашеные огурцы – это идеальная альтернатива разнообразным салатам. Но чтобы они были сочными и упругими, кроме традиционной зелени, чеснока и специй нужно добавить еще один ингредиент. Он точно всегда есть у вас дома.

Идея приготовления квашеных огурцов с мукой опубликована на странице фудблогера Виталины с ником vitala_foodblog в Instagram. Есть такие огурцы можно будет через 2 месяца.

Способ приготовления огурцов с мукой:

1. На дно банки положить:

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зонтик укропа

листья хрена

несколько зубчиков чеснока

лавровые листья

листья смородины и вишни по желанию

2. Затем разложить огурцы.

3. На банку 3 литра положить 3 ст.л. соли и 3 ст.л. муки.

4. Залить холодной водой.

5. Банку хорошо потрясить, чтобы мука растворилась.

6. Оставить в тепле на 4 дня.

7. Затем поместить в погреб.

8. Огурцы будут готовы через 2 месяца.

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