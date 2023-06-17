Из привлекательных цветов бузины можно приготовить вкусный сироп, квас и даже домашнее шампанское. Напиток полностью натуральный и не содержит алкоголя. Готовится элементарно и не требует дополнительных усилий.

В одном из кулинарных блогов (kurtash_chef) в Instagram был опубликован рецепт домашнего безалкогольного шампанского из бузины.

Ингредиенты:

вода питьевая – 1 л

лимонная кислота 5-10 г

сахар – 120 г

бузина – 3-5 соцветий

Способ приготовления:

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1. Сначала подготовить и тщательно перебрать бузинные цветы (их лучше обрезать от стеблей). Цветы ни в коем случае не нужно промывать. Дело в том, что на цветочках находится пыльца, которая необходима для приготовления газированного напитка.

2. Отдельно в воде следует растворить сахар и кислоту.

3. В полученную жидкость добавить цветы. Накрыть крышкой и оставить в таком виде на 3 дня при температуре 18-20 градусов Цельсия.

4. По прошествии отведенного времени напиток нужно процедить и разлить в бутылки. Оставить в подвале или холодильнике для созревания еще на 10-14 дней.

5. Готовый напиток можно хранить в холодильнике до 6 месяцев.

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