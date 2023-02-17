Домашнее хрустящее печенье без муки и масла: как приготовить
Такое печенье получается очень хрустящим, воздушным и нежным. Все потому, что готовится оно на белках, поэтому получается текстура безе. В составе нет муки, потому десерт к тому же низкокалорийный.
Идея приготовления печенья на яичных белках опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.
Ингредиенты:
- яичные белки – 2 шт
- сахар – 150 г
- ванильный сахар – 1/2 ст.л.
- лимонная кислота – 1/4 ч.л.
- орешки – 50 г
- шоколад – 50 г
Ингредиенты:
1. Белки взбить с лимонной кислотой минуты 1,5.
2. Всыпать ванильный сахар.
3. Всыпать по столовой ложке сахар, продолжая взбивать до растворения сахара минут 10-15.
4. Между тем измельчить орехи (можно брать любые) и шоколад (тоже можете экспериментировать).
5. Всыпать в белки и осторожно перемешать лопаткой.
6. Выложить пергамент.
7. Выпекать в разогретой до 150 градусов духовке 20 минут.
8. Полностью охладить.
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