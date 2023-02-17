Такое печенье получается очень хрустящим, воздушным и нежным. Все потому, что готовится оно на белках, поэтому получается текстура безе. В составе нет муки, потому десерт к тому же низкокалорийный.

Идея приготовления печенья на яичных белках опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram.

Ингредиенты:

яичные белки – 2 шт

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1/2 ст.л.

лимонная кислота – 1/4 ч.л.

орешки – 50 г

шоколад – 50 г

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Ингредиенты:

1. Белки взбить с лимонной кислотой минуты 1,5.

2. Всыпать ванильный сахар.

3. Всыпать по столовой ложке сахар, продолжая взбивать до растворения сахара минут 10-15.

4. Между тем измельчить орехи (можно брать любые) и шоколад (тоже можете экспериментировать).

5. Всыпать в белки и осторожно перемешать лопаткой.

6. Выложить пергамент.

7. Выпекать в разогретой до 150 градусов духовке 20 минут.

8. Полностью охладить.

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