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Домашнее мороженое всего из четырех компонентов: как приготовить
Купленное в магазине мороженое никогда не сравнится с тем, что вы приготовите в домашних условиях. К тому же, вам понадобится всего 4 компонента. Их нужно только сбить в блендере.
Идея приготовления домашнего мороженого из четырех ингредиентов опубликована на кулинарной странице hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Десерт получается в меру сладким.
Ингредиенты:
- банан – 2 шт
- клубника – горсть
- сливки – 50 мл
- сгущенка (мед) – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Спелые бананы порезать произвольно и заморозить.
2. Поместить в блендер.
3. Добавить горсть клубники, сливки охлажденные.
4. По желанию положить подсластитель (мед, сгущенку).
5. Все сбить до однородности.
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