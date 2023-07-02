Домашнее мороженое всего из четырех компонентов: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Домашнее мороженое всего из четырех компонентов: как приготовить

Купленное в магазине мороженое никогда не сравнится с тем, что вы приготовите в домашних условиях. К тому же, вам понадобится всего 4 компонента. Их нужно только сбить в блендере.

Идея приготовления домашнего мороженого из четырех ингредиентов опубликована на кулинарной странице hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Десерт получается в меру сладким.

Домашнее мороженое всего из четырех компонентов: как приготовить

Ингредиенты:

  • банан – 2 шт
  • клубника – горсть
  • сливки – 50 мл
  • сгущенка (мед) – 2-3 ст.л.
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Способ приготовления:

Домашнее мороженое всего из четырех компонентов: как приготовить

1. Спелые бананы порезать произвольно и заморозить.

Домашнее мороженое всего из четырех компонентов: как приготовить

2. Поместить в блендер.

Домашнее мороженое всего из четырех компонентов: как приготовить

3. Добавить горсть клубники, сливки охлажденные.

4. По желанию положить подсластитель (мед, сгущенку).

Домашнее мороженое всего из четырех компонентов: как приготовить

5. Все сбить до однородности.

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