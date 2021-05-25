Домашнее овощное рагу по рецепту от Джейми Оливера

Как же весной и летом обойтись без вкусного, легкого и одновременно сытного рагу с сезонными овощами. Помимо приятного вкуса это блюдо очень полезное и даже диетическое, так как главными ингредиентами являются любые овощи на ваш вкус.

Английский повар, ресторатор, телеведущий, популяризатор домашней кулинарии и здорового питания Джейми Оливер поделился на своем YouTube-канале рецептом домашнего рагу, которое очень легко и быстро готовится. (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца)

Ка вкусно приготовить рагу с мясом

Ингредиенты:

говяжий и свиной фарш (можно заменить чечевицей) – каждого по 1 кг

копченный бекон – 100-150 г

розмарин – 2 веточки

оливковое масло – 3-4 ст. л.

морковь – 4 шт.

лук – 2 шт.

сельдерей – 7-8 стеблей

цукини – 1-2 шт.

томатная паста – 2-3 ст. л.

консервированные помидоры в собственном соку – 4 банки

вода – 4 стакана

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Измельчите розмарин и бекон, на дно кастрюли вылейте масло и бросьте измельченные продукты. Туда же добавьте свиной и говяжий фарш, поставьте на небольшой огонь, все хорошо перемешайте, приправьте солью, перцем и жарьте до румяного цвета мяса. В блендере измельчите морковь, лук, сельдерей и цукини и полученную смесь добавьте в фарш, хорошо перемешайте. После этого в кастрюлю добавляем 2-3 ложки томатной пасты и 4 банки консервированных помидоров в собственном соку, все хорошо перемешиваем и выливаем 4 стакана воды. Оставляем рагу на полтора-два часа под крышкой на маленьком огне хорошо протушится.

Есть его можно как самостоятельное блюдо, а также использовать как подливу к мясу или рису.

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