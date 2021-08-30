Домашнее овсяное печенье, как в детстве – самый легкий способ приготовления
Овсяное печенье – одно из любимых детских лакомств многих, еще и с молоком. Его очень легко можно приготовить самостоятельно дома, стоит всего лишь выбрать качественные овсяные хлопья, ведь это основа вкуснейшего угощения.
Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом настоящего, ароматного, вкусного и самое главное – натурального овсяного печенья, которое точно станет вашим фаворитом.
Ингредиенты:
овсяные хлопья – 100 г
масло сливочное – 100 г
яйцо – 1 шт.
сахар – 30 г
коричневый сахар – 40 г
мука – 70 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
корица – 1 ч. л.
соль – щепотка
Способ приготовления:
Хорошо прожарьте – около 10 минут – на сливочном масле овсяные хлопья, так они будут иметь очень приятный аромат.
Просейте дважды муку, добавьте разрыхлитель, корицу и тщательно перемешайте.
Взбейте яйца с солью, добавьте коричневый сахар и тщательно взбейте, чтобы смесь получилась пушистой.
Растопите сливочное масло и добавьте в яичную смесь, перемешайте и вылейте в мучную смесь, перемешайте, добавьте прожаренные овсяные хлопья, хорошо размешайте.
Готовое тесто оставьте в холодильнике на 2 часа, чтобы оно хорошо настоялось.
Противень застелите пергаментом, из теста сделайте маленькие шарики и выложите, отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.
Готовое печенье можно есть сразу горячим с холодным кофе, а также и в остывшем виде оно будет очень вкусным с какао и горячим чаем.
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