Домашнее овсяное печенье, как в детстве – самый легкий способ приготовления

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Овсяное печенье

Овсяное печенье – одно из любимых детских лакомств многих, еще и с молоком. Его очень легко можно приготовить самостоятельно дома, стоит всего лишь выбрать качественные овсяные хлопья, ведь это основа вкуснейшего угощения.

Сегодня редакция FoodOboz делится рецептом настоящего, ароматного, вкусного и самое главное – натурального овсяного печенья, которое точно станет вашим фаворитом.

Ингредиенты для овсяного печенья

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 100 г

  • масло сливочное – 100 г

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  • яйцо – 1 шт.

  • сахар – 30 г

  • коричневый сахар – 40 г

  • мука – 70 г

  • разрыхлитель – 1 ч. л.

  • корица – 1 ч. л.

  • соль – щепотка

Способ приготовления:

Главное – сделать удачное тесто для печенья

  1. Хорошо прожарьте – около 10 минут – на сливочном масле овсяные хлопья, так они будут иметь очень приятный аромат.

  2. Просейте дважды муку, добавьте разрыхлитель, корицу и тщательно перемешайте.

  3. Взбейте яйца с солью, добавьте коричневый сахар и тщательно взбейте, чтобы смесь получилась пушистой.

  4. Растопите сливочное масло и добавьте в яичную смесь, перемешайте и вылейте в мучную смесь, перемешайте, добавьте прожаренные овсяные хлопья, хорошо размешайте.

  5. Готовое тесто оставьте в холодильнике на 2 часа, чтобы оно хорошо настоялось.

  6. Противень застелите пергаментом, из теста сделайте маленькие шарики и выложите, отправьте в духовку на 20 минут при 180 С.

Выпекать печенье нужно всего лишь 20 минут

Готовое печенье можно есть сразу горячим с холодным кофе, а также и в остывшем виде оно будет очень вкусным с какао и горячим чаем.

Домашнее овсяное печенье с чаем

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