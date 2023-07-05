Настоящее сливочное мороженое вы можете сделать в домашних условиях. Оно получится не только очень вкусное, но действительно полезное. Для этого вам понадобится всего четыре компонента.

Идея приготовления сливочного мороженого с вафлей из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Для жаркого лета – это самый лучший десерт.

Ингредиенты:

сливки 33% – 400 г

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сгущенка – 50 г

черный шоколад – 50 г

вафельный корж – 2 шт

Способ приготовления:

1. Взбить сливки до стойких пиков (5 минут).

2. Добавить сгущенку.

3. Взбивать еще 1 минуту.

4. Добавить измельченный шоколад.

5. На дно формы положить вафлю.

6. Сверху выложить нашу массу и накрыть другой вафлей.

7. Поместить в морозилку на 5 часов.

8. Порезать порционно.

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