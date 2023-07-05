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Домашнее сливочное мороженое с вафлей: понадобится всего 4 компонента
Настоящее сливочное мороженое вы можете сделать в домашних условиях. Оно получится не только очень вкусное, но действительно полезное. Для этого вам понадобится всего четыре компонента.
Идея приготовления сливочного мороженого с вафлей из четырех ингредиентов опубликована на странице фудблогера Марьяны с ником hotuyte_ta_smakuyte в Instagram. Для жаркого лета – это самый лучший десерт.
Ингредиенты:
- сливки 33% – 400 г
- сгущенка – 50 г
- черный шоколад – 50 г
- вафельный корж – 2 шт
Способ приготовления:
1. Взбить сливки до стойких пиков (5 минут).
2. Добавить сгущенку.
3. Взбивать еще 1 минуту.
4. Добавить измельченный шоколад.
5. На дно формы положить вафлю.
6. Сверху выложить нашу массу и накрыть другой вафлей.
7. Поместить в морозилку на 5 часов.
8. Порезать порционно.
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