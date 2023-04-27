Сезон одуванчиков начинается как раз в конце апреля. Цветы можно добавлять в салат, готовить из них мед, а также вкусное домашнее вино. Чтобы напиток получился безупречным и прекрасно хранился, нужно правильно собрать соцветия и знать некоторые важные нюансы приготовления.

Редакция FoodOboz поделится с вами самым простым рецептом домашнего вина из одуванчиков, а также расскажет несколько секретов приготовления.

Ингредиенты:

лимон – 2 шт.

сахар – 1,5 кг

веточки мяты – 3-4 шт.

цветки одуванчика – 1 л

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вода – 4 л + 0,5 л для сиропа

изюм – 100 г

Способ приготовления:

1. Для начала нужно отделить соцветие от ножки. Положить соцветия в кастрюлю, залить холодной кипяченой водой, накрыть крышкой и оставить в таком виде на сутки.

2. На следующий день нужно растворить в 500 мл кипятка, поставить на огонь и варить на слабом огне до готовности. Готовность сиропа можно проверить так: нанести каплю на блюдце – если она не растекается, то сироп готов.

3. Настой из одуванчика тоже поставить на огонь, довести до кипения, снять с огня и полностью охладить. Готовый отвар процедить, а лепестки выкинуть.

4. С лимонов снять цедру овощечисткой, из мякоти выжать сок. Процедить его.

5. В цветочный отвар добавить сахарный сироп, изюм, мяту, цедру и сок лимона. Тщательно перемешать, накрыть марлей и отставить на два дня для брожения. После этого нужно убрать цедру и мяту.

6. Получившуюся жидкость с изюмом перелить в большой бутыль и надеть на шейку резиновую перчатку с небольшой дыркой в пальце. Оставить в темном месте при комнатной температуре для последующего брожения.

7. Когда брожение прекратится, необходимо отделить осадок. Перелить вино в бутылки, закрыть и поставить в холодное темное место на 3-6 месяцев для созревания.

Несколько секретов:

Одуванчики для приготовления нужно собирать в солнечную погоду, когда соцветия полностью раскрыты. Но избегайте мест у дороги, где ездит транспорт, ведь цветы способны накапливать в себе тяжелые металлы.

После сборки, цветы не нужно мыть, ведь на поверхности находится пыльца, которая необходима для приготовления.

Для яркого вкуса добавьте в напиток цитрусовые или мяту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить мед из одуванчиков.