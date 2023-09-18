Домашнее повидло– это вкусный самостоятельный десерт, а также начинка для пирогов и пирожков. Готовить его можно из яблок, слив, алычи, клубники и груш, дополнять ароматными пряностями и цитрусовыми.

В одном из кулинарных блогов (Анна Пилипюк. Бабушкины советы) в YouTube был опубликован рецепт яблочного повидла со сливами.

Ингредиенты:

яблоки – 3 кг

сливы – 3 кг

сахар – 4 кг

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и очистить сливы от косточек. Переложить их в кастрюлю, поставить на слабый огонь, довести до мягкости, чтобы пустили сок.

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2. Проваренные сливы забрать из кастрюли шумовкой и переложить в другую тару, в то же время сок не выливать. Сами же сливы нужно взбить погружным блендером.

3. После этого нужно приготовить яблоки. Для этого следует почистить их от кожуры и сердцевины, нарезать пластинками.

4. Подготовленные яблоки переложить в кастрюлю со сливовым соком. Также нужно их проварить до мягкости.

5. Отварные яблоки также взбить погружным блендером.

6. На этом шаге необходимо смешать две массы меж собой. Перемешать и поставить на слабый огонь, довести до кипения и по 1 кг добавить весь сахар. Сново до кипения и варить 30-40 минут.

7. Горячее повидло разложить в банки, сами тары поставить в кастрюлю и простерилизовать 10 минут. Однако можно обойтись без этого шага и сразу закатать банки крышками, перевернуть их вверх дном и укутать чем-то теплым. Готово!

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