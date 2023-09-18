Домашнее повидло из яблок и слив, как мармелад: рецепт невероятного десерта

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
2,1 т.
Домашнее повидло из яблок и слив, как мармелад: рецепт невероятного десерта

Домашнее повидло– это вкусный самостоятельный десерт, а также начинка для пирогов и пирожков. Готовить его можно из яблок, слив, алычи, клубники и груш, дополнять ароматными пряностями и цитрусовыми.

В одном из кулинарных блогов (Анна Пилипюк. Бабушкины советы) в YouTube был опубликован рецепт яблочного повидла со сливами.

Яблочное повидло со сливами

Ингредиенты:

  • яблоки – 3 кг
  • сливы – 3 кг
  • сахар – 4 кг

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и очистить сливы от косточек. Переложить их в кастрюлю, поставить на слабый огонь, довести до мягкости, чтобы пустили сок.

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2. Проваренные сливы забрать из кастрюли шумовкой и переложить в другую тару, в то же время сок не выливать. Сами же сливы нужно взбить погружным блендером.

Повидло из яблок и слив

3. После этого нужно приготовить яблоки. Для этого следует почистить их от кожуры и сердцевины, нарезать пластинками.

4. Подготовленные яблоки переложить в кастрюлю со сливовым соком. Также нужно их проварить до мягкости.

Домашнее повидло из яблок

5. Отварные яблоки также взбить погружным блендером.

6. На этом шаге необходимо смешать две массы меж собой. Перемешать и поставить на слабый огонь, довести до кипения и по 1 кг добавить весь сахар. Сново до кипения и варить 30-40 минут.

Густое повидло

7. Горячее повидло разложить в банки, сами тары поставить в кастрюлю и простерилизовать 10 минут. Однако можно обойтись без этого шага и сразу закатать банки крышками, перевернуть их вверх дном и укутать чем-то теплым. Готово!

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