Домашние булочки – ароматная выпечка, вкус которой ни с чем не сравнится. Они пышные, воздушные и мягкие. И именно такими они получаются, если приготовить выпечку из дрожжевого теста.

В одном из кулинарных блогов (lvivski.recipes) в Instagram был опубликован рецепт булочек из простейшего дрожжевого теста. Их можно приготовить с любой начинкой или без и подавать с вкусной посыпкой.

Ингредиенты:

дрожжи – сухие – 7 г, прессованные – 20 г

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мука – 630 г

сахар – 100 г

молоко – 300 мл

яйца – 2 шт.

соль

сливочное масло – 70 г

ванилин – 5 г

Для посыпки:

мука – 45 г

сахар – 40 г

холодное сливочное масло – 20 г

Способ приготовления:

1. Для теста смешать теплое молоко и 2 ст. л. сахара, дрожжи и немного просеянной муки. Оставить опару на 20 минут в теплом месте.

2. Соль, сахар и яйца взбить до однородности, добавить размягченное сливочное масло. Смешать с опарой и тщательно перемешать. Добавить ванилин.

3. Добавить оставшуюся муку и вымесить тесто руками. Оно должно получиться мягким и эластичным. Оставить его в теплом месте на 1 час. Через час обмять тесто и оставить еще на 1 час.

4. Готовое тесто выложить на стол и разделить на 20 кусочков. Если вы готовите булочки с начинкой, завернуть ее внутрь и сформировать шарики. Выложить булочки на противень, смазанный маслом, накрыть пленкой и оставить на 20 минут.

5. Смазать булочки взбитым яйцом. Выпекать при температуре 180 °С 30 минут.

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