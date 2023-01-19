Идеальные домашние чебуреки – золотистые и хрустящие снаружи и сочные внутри. Это зависит от правильно приготовленного теста и мясной начинки.

Фудблогер Дарья Иванова (eatme_daily) на своей странице в Instagram поделилась рецептом чебуреков. За основу блюда она советует взять заварное тесто с добавлением водки, а чтобы начинка была сочной, добавить совсем немного воды и обязательно лук. Что касается специй, то с ними важно не переусердствовать, ведь они могут совсем перебить вкус мяса.

Видео дня

Ингредиенты:

Тесто:

мука – 480 г

вода (окроп) – 250 мл

масло растительное – 1 ст. л.

водка – 1 ст. л.

соль – 1 ч. л.

Начинка:

фарш – 300 г

лук – 1 шт

чеснок – 1-2 зубчика

соль – 1 ч. л.

кориандр – 1\3 ч. л.

вода – 200-250 мл

перец

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно просеять муку, сделать в ней небольшое углубление, насыпать соль, масло и кипяток. Перемешать.

2. Переложить массу на рабочую поверхность, добавить водку и продолжить вымешивать тесто. Это занимает 5-7 минут. Тесто должно быть эластично. В готовом виде нужно смазать его растительным маслом, накрыть полотенцем и оставить отдохнуть.

3. Тем временем приготовить начинку. Для этого измельчить лук и чеснок, добавить в фарш, посолить и перемешать.

4. Добавить воду и снова перемешать. Фарш должен быть не слишком густым. Накрыть миску с готовым фаршем и поставить в холодильник на 20 минут.

5. После этого из готового теста сформировать колбаску, поделить ее на 10-12 кусочков. Каждый из них тонко раскатать в круг.

6. На одну половинку круга выложить фарш, а бока теста смазать водой, чтобы хорошо лепилось. Накрыть другой половинкой и хорошо закрепить бока.

7. Обжарить чебуреки в большом количестве масла до золотистости. В готовом виде выложить на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: