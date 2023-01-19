Что не следует добавлять в начинку для чебуреков: рецепт идеального блюда
Идеальные домашние чебуреки – золотистые и хрустящие снаружи и сочные внутри. Это зависит от правильно приготовленного теста и мясной начинки.
Фудблогер Дарья Иванова (eatme_daily) на своей странице в Instagram поделилась рецептом чебуреков. За основу блюда она советует взять заварное тесто с добавлением водки, а чтобы начинка была сочной, добавить совсем немного воды и обязательно лук. Что касается специй, то с ними важно не переусердствовать, ведь они могут совсем перебить вкус мяса.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 480 г
- вода (окроп) – 250 мл
- масло растительное – 1 ст. л.
- водка – 1 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
Начинка:
- фарш – 300 г
- лук – 1 шт
- чеснок – 1-2 зубчика
- соль – 1 ч. л.
- кориандр – 1\3 ч. л.
- вода – 200-250 мл
- перец
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно просеять муку, сделать в ней небольшое углубление, насыпать соль, масло и кипяток. Перемешать.
2. Переложить массу на рабочую поверхность, добавить водку и продолжить вымешивать тесто. Это занимает 5-7 минут. Тесто должно быть эластично. В готовом виде нужно смазать его растительным маслом, накрыть полотенцем и оставить отдохнуть.
3. Тем временем приготовить начинку. Для этого измельчить лук и чеснок, добавить в фарш, посолить и перемешать.
4. Добавить воду и снова перемешать. Фарш должен быть не слишком густым. Накрыть миску с готовым фаршем и поставить в холодильник на 20 минут.
5. После этого из готового теста сформировать колбаску, поделить ее на 10-12 кусочков. Каждый из них тонко раскатать в круг.
6. На одну половинку круга выложить фарш, а бока теста смазать водой, чтобы хорошо лепилось. Накрыть другой половинкой и хорошо закрепить бока.
7. Обжарить чебуреки в большом количестве масла до золотистости. В готовом виде выложить на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
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