Домашние чипсы из лаваша для заботящихся о своей фигуре: как приготовить

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Домашние чипсы из лаваша для заботящихся о своей фигуре: как приготовить

Если вы собрались вечером смотреть кино или любимый сериал, скорее всего, по дороге домой придется заскочить в супермаркет и приобрести снеки или закуски по вкусу. Ведь с ними кино будет гораздо интереснее. Как известно, магазинные снеки – это далеко не самая полезная еда, поэтому стоит задуматься о хорошей альтернативе.

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Вот, например, блоггер Полина Романенко в Instagram рассказала о своих любимых снеках, которые она готовит дома. По ее рецепту получатся идеальные чипсы из лаваша, на приготовление которых придется потратить всего несколько минут.

Домашние чипсы из лаваша для заботящихся о своей фигуре: как приготовить

Ингредиенты

  • Лаваш
  • Бринза
  • Любимые специи
  • Псилиум
  • Соль
  • Сыр твердый

Способ приготовления

1. Лаваш разрезаем на треугольники.

2. Каждый кусок сбрызгиваем маслом.

Домашние чипсы из лаваша для заботящихся о своей фигуре: как приготовить

3. В отдельной емкости смешиваем брынзу, сыр и псилиум.

Домашние чипсы из лаваша для заботящихся о своей фигуре: как приготовить

4. Выкладываем смесь на лаваш.

5. Выпекаем в духовке в течение 10-15 минут.

Домашние чипсы из лаваша для заботящихся о своей фигуре: как приготовить

6. Подаем со сметаной.

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