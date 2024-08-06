Домашние чипсы из лаваша для заботящихся о своей фигуре: как приготовить
Если вы собрались вечером смотреть кино или любимый сериал, скорее всего, по дороге домой придется заскочить в супермаркет и приобрести снеки или закуски по вкусу. Ведь с ними кино будет гораздо интереснее. Как известно, магазинные снеки – это далеко не самая полезная еда, поэтому стоит задуматься о хорошей альтернативе.
Вот, например, блоггер Полина Романенко в Instagram рассказала о своих любимых снеках, которые она готовит дома. По ее рецепту получатся идеальные чипсы из лаваша, на приготовление которых придется потратить всего несколько минут.
Ингредиенты
- Лаваш
- Бринза
- Любимые специи
- Псилиум
- Соль
- Сыр твердый
Способ приготовления
1. Лаваш разрезаем на треугольники.
2. Каждый кусок сбрызгиваем маслом.
3. В отдельной емкости смешиваем брынзу, сыр и псилиум.
4. Выкладываем смесь на лаваш.
5. Выпекаем в духовке в течение 10-15 минут.
6. Подаем со сметаной.
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