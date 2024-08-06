Если вы собрались вечером смотреть кино или любимый сериал, скорее всего, по дороге домой придется заскочить в супермаркет и приобрести снеки или закуски по вкусу. Ведь с ними кино будет гораздо интереснее. Как известно, магазинные снеки – это далеко не самая полезная еда, поэтому стоит задуматься о хорошей альтернативе.

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Вот, например, блоггер Полина Романенко в Instagram рассказала о своих любимых снеках, которые она готовит дома. По ее рецепту получатся идеальные чипсы из лаваша, на приготовление которых придется потратить всего несколько минут.

Ингредиенты

Лаваш

Бринза

Любимые специи

Псилиум

Соль

Сыр твердый

Способ приготовления

1. Лаваш разрезаем на треугольники.

2. Каждый кусок сбрызгиваем маслом.

3. В отдельной емкости смешиваем брынзу, сыр и псилиум.

4. Выкладываем смесь на лаваш.

5. Выпекаем в духовке в течение 10-15 минут.

6. Подаем со сметаной.

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