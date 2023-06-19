Домашние хрустящие рогалики по бабушкиному рецепту: готовятся 20 минут
Рогалики могут быть прекрасной альтернативой домашним пирогам, а также печенью. Готовить их можно с разными начинками, но самое главное – сделать удачное тесто, от которого и будет зависеть вкус и структура выпечки.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных и удачных рогаликов, которые получатся очень хрустящими.
Ингредиенты:
- сметана – 200 г
- водка – 1 ст. л.
- соль – щепотка
- мука – 300 г
- сахарная пудра
- начинка – любое варенье
Способ приготовления:
1. Муку просейте на рабочую поверхность. Добавьте щепотку соли.
2. Холодное сливочное масло натрите прямо в муку и перемешайте.
3. Добавьте сметану и водку, замесите тесто. Готовое тесто разрежьте на 6 частей.
4. Каждую часть скатайте в шарик, сложите в миску, накройте и поставить в холодильник на 2 часа.⠀
5. Затем каждый шарик, присыпая мукой раскатайте в тоненький круглый пласт, разрежьте на 8 равных сегментов. На край каждого выложите начинку и сверните.
6. Переложите на противень и выпекайте при 200 С 20 минут.
7. Горячие рогалики переложите в миску и посыпьте сахарной пудрой.
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