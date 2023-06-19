Рогалики могут быть прекрасной альтернативой домашним пирогам, а также печенью. Готовить их можно с разными начинками, но самое главное – сделать удачное тесто, от которого и будет зависеть вкус и структура выпечки.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных и удачных рогаликов, которые получатся очень хрустящими.

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Ингредиенты:

сметана – 200 г

водка – 1 ст. л.

соль – щепотка

мука – 300 г

сахарная пудра

начинка – любое варенье

Способ приготовления:

1. Муку просейте на рабочую поверхность. Добавьте щепотку соли.

2. Холодное сливочное масло натрите прямо в муку и перемешайте.

3. Добавьте сметану и водку, замесите тесто. Готовое тесто разрежьте на 6 частей.

4. Каждую часть скатайте в шарик, сложите в миску, накройте и поставить в холодильник на 2 часа.⠀

5. Затем каждый шарик, присыпая мукой раскатайте в тоненький круглый пласт, разрежьте на 8 равных сегментов. На край каждого выложите начинку и сверните.

6. Переложите на противень и выпекайте при 200 С 20 минут.

7. Горячие рогалики переложите в миску и посыпьте сахарной пудрой.

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