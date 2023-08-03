Рогалики – это простая домашняя выпечка к чаю. Готовить их можно с разными начинками. Однако самое важное – это сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус десерта.

Фудблогер с ником Талли Королева tallykoroleva на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих домашних рогаликов из творожного теста.

Ингредиенты:

творог – 250 г

мягкое сливочное масло – 100 г

мука – 100 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

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ваниль

соль

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно творог перетереть с маслом, добавить соль и ваниль. Все снова тщательно перемешать.

2. Далее добавить в массу просеянную муку и разрыхлитель. Быстро замесить тесто, после чего оставить его в холодильнике минимум на 1 час.

3. Готовое тесто разделить на две части. Каждую из них раскатать в круг.

4. Посыпать тесто сахаром и еще раз легко раскатать, утрамбовывая кристаллики. Разделить круг на 16 одинаковых треугольников.

5. Каждый треугольник завернуть в рогалик. Обвалять каждый в сахаре и выложить на противень.

6. Выпекать в духовке до золотистого цвета. Готово!

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