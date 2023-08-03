Домашние хрустящие рогалики: рецепт удачного теста без яиц и дрожжей
Рогалики – это простая домашняя выпечка к чаю. Готовить их можно с разными начинками. Однако самое важное – это сделать удачное тесто, от которого и зависит вкус десерта.
Фудблогер с ником Талли Королева tallykoroleva на своей странице в Instagram поделилась рецептом хрустящих домашних рогаликов из творожного теста.
Ингредиенты:
- творог – 250 г
- мягкое сливочное масло – 100 г
- мука – 100 г
- разрыхлитель – 1 ч. л.
- ваниль
- соль
Способ приготовления:
1. Для приготовления теста нужно творог перетереть с маслом, добавить соль и ваниль. Все снова тщательно перемешать.
2. Далее добавить в массу просеянную муку и разрыхлитель. Быстро замесить тесто, после чего оставить его в холодильнике минимум на 1 час.
3. Готовое тесто разделить на две части. Каждую из них раскатать в круг.
4. Посыпать тесто сахаром и еще раз легко раскатать, утрамбовывая кристаллики. Разделить круг на 16 одинаковых треугольников.
5. Каждый треугольник завернуть в рогалик. Обвалять каждый в сахаре и выложить на противень.
6. Выпекать в духовке до золотистого цвета. Готово!
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