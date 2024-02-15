Домашние конфеты можно готовить из кокосовой стружки, шоколада, желе, а также ягодного пюре. А вот для самых простых, но при этом вкусных ирисок вам понадобится всего несколько ингредиентов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних ирисок, которые готовятся из 3 ингредиентов.

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Ингредиенты:

сметана – 400 г

сахар – 400 г

сливочное масло – 40 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сметану с сахаром, готовьте на маленький огне перемешивая.

2. Далее варите эту смесь до карамельного цвета и обязательно помешиваем, варите около 1 часа.

3. Затем добавьте масло, перемешайте, перелейте в форму застеленную пергаментом, выровняйте и дайте застыть (1-2 часа).

4. Нарежьте и можно есть.

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