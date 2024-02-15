Домашние ириски из трех ингредиентов: рецепт безопасных конфет

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние ириски из трех ингредиентов: рецепт безопасных конфет

Домашние конфеты можно готовить из кокосовой стружки, шоколада, желе, а также ягодного пюре. А вот для самых простых, но при этом вкусных ирисок вам понадобится всего несколько ингредиентов. 

Вкусные домашние ириски

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних ирисок, которые готовятся из 3 ингредиентов. 

Рецепт конфет
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Ингредиенты: 

  • сметана – 400 г
  • сахар – 400 г
  • сливочное масло – 40 г

Способ приготовления: 

1. Смешайте сметану с сахаром, готовьте на маленький огне перемешивая.

Сметана с сахаром

2. Далее варите эту смесь до карамельного цвета и обязательно помешиваем, варите около 1 часа. 

Приготовление основы для ирисок

3. Затем добавьте масло, перемешайте, перелейте в форму застеленную пергаментом, выровняйте и дайте застыть (1-2 часа).

Через сколько можно есть конфеты

4. Нарежьте и можно есть. 

Готовые ириски

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