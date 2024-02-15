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Домашние ириски из трех ингредиентов: рецепт безопасных конфет
Домашние конфеты можно готовить из кокосовой стружки, шоколада, желе, а также ягодного пюре. А вот для самых простых, но при этом вкусных ирисок вам понадобится всего несколько ингредиентов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных домашних ирисок, которые готовятся из 3 ингредиентов.
Ингредиенты:
- сметана – 400 г
- сахар – 400 г
- сливочное масло – 40 г
Способ приготовления:
1. Смешайте сметану с сахаром, готовьте на маленький огне перемешивая.
2. Далее варите эту смесь до карамельного цвета и обязательно помешиваем, варите около 1 часа.
3. Затем добавьте масло, перемешайте, перелейте в форму застеленную пергаментом, выровняйте и дайте застыть (1-2 часа).
4. Нарежьте и можно есть.
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