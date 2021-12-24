Домашние колбаски из картофеля с салом, которые лучше мясных: простой рецепт

Если вы не едите мясо или просто хотите попробовать приготовить оригинальное блюдо, отличной альтернативой станут блюда из картофеля. Ведь он очень питательный и хорошо сочетается со всеми продуктами.

Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного и необычного блюда – картофельные колбаски с салом и специями, которые готовятся всего 15 минут.

Советы от повара:

1. Специи: для ля колбасок лучше всего брать свежемолотые, тогда блюдо получится ароматным. Также можно использовать чеснок, черный перец, лавровый лист, горчицу, а также добавлять копченую паприку, хлопья перца чили, тимьян, розмарин и куркуму.

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2. Как запекать: перед запеканием колбасу обязательно нужно пробить в нескольких местах деревянной зубочисткой. Это необходимо для того, чтобы она в процессе приготовления она не лопнула.

3. Мясо для колбасы: чтобы оно было нежным и мягким, нужно замочить на 2-3 часа в молоке.

Ингредиенты:

картофель – 6-8 шт.

лук – 2-3 шт.

кишки для колбасы – 1 шт.

лавровый лист молотый – щепотка

сметана – 1-2 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Помойте и отварите в мундире картофель, почистите и пропустите через мясорубку.

2. Сало порежьте кубиком и поджарьте на сковороде до золотистости.

3. Уберите из сковороды сало, а там поджарьте чеснок и лук.

4. В картофель добавьте сало, лук, чеснок и специи, перемешайте.

5. Кишки наполните картофелем, обязательно проткните ее зубочисткой.

6. Готовую колбасу переложите на противень, застеленный пергаментом и отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 С.

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