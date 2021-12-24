Домашние колбаски из картофеля с салом, которые лучше мясных: простой рецепт
Если вы не едите мясо или просто хотите попробовать приготовить оригинальное блюдо, отличной альтернативой станут блюда из картофеля. Ведь он очень питательный и хорошо сочетается со всеми продуктами.
Кулинар Евгений Клопотенко поделился на своем сайте рецептом вкусного и необычного блюда – картофельные колбаски с салом и специями, которые готовятся всего 15 минут.
Советы от повара:
1. Специи: для ля колбасок лучше всего брать свежемолотые, тогда блюдо получится ароматным. Также можно использовать чеснок, черный перец, лавровый лист, горчицу, а также добавлять копченую паприку, хлопья перца чили, тимьян, розмарин и куркуму.
2. Как запекать: перед запеканием колбасу обязательно нужно пробить в нескольких местах деревянной зубочисткой. Это необходимо для того, чтобы она в процессе приготовления она не лопнула.
3. Мясо для колбасы: чтобы оно было нежным и мягким, нужно замочить на 2-3 часа в молоке.
Ингредиенты:
картофель – 6-8 шт.
лук – 2-3 шт.
кишки для колбасы – 1 шт.
лавровый лист молотый – щепотка
сметана – 1-2 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Помойте и отварите в мундире картофель, почистите и пропустите через мясорубку.
2. Сало порежьте кубиком и поджарьте на сковороде до золотистости.
3. Уберите из сковороды сало, а там поджарьте чеснок и лук.
4. В картофель добавьте сало, лук, чеснок и специи, перемешайте.
5. Кишки наполните картофелем, обязательно проткните ее зубочисткой.
6. Готовую колбасу переложите на противень, застеленный пергаментом и отправьте в духовку на 15-20 минут при 180 С.
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