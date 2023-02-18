Домашние конфеты без сахара и выпечки за 10 минут: готовятся из бананов
Домашние конфеты без сахара – это безопасная замена покупаемым сладостям. В их основе – фрукты, сухофрукты, орехи, иногда – овсяные хлопья или черный шоколад. Их удобно готовить тем, что не нужно ничего выпекать, а весь процесс приготовления занимает всего 10 минут.
Фудблогер Татьяна Иванов (tanya.ivaniv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных конфет без сахара и выпекания, которые можно приготовить из банана и хлебцев.
Ингредиенты:
- рисовые хлебцы
- банан – 1 шт
- арахисовая паста
- черный шоколад
Способ приготовления:
1. В чашу блендера поместить хлебцы, банан и арахисовую пасту. Смолоть все до однородной массы.
2. Из полученной массы сформировать шарики. Оставить их в морозилке на 5-10 минут.
3. После этого нужно растопить шоколад и полностью полить конфеты (этот шаг можно делать по желанию). Снова оставить конфеты в морозилке до полного застывания.
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