Домашние конфеты без сахара – это безопасная замена покупаемым сладостям. В их основе – фрукты, сухофрукты, орехи, иногда – овсяные хлопья или черный шоколад. Их удобно готовить тем, что не нужно ничего выпекать, а весь процесс приготовления занимает всего 10 минут.

Фудблогер Татьяна Иванов (tanya.ivaniv) на своей странице в Instagram поделилась рецептом полезных конфет без сахара и выпекания, которые можно приготовить из банана и хлебцев.

Ингредиенты:

рисовые хлебцы

банан – 1 шт

арахисовая паста

черный шоколад

Видео дня

Способ приготовления:

1. В чашу блендера поместить хлебцы, банан и арахисовую пасту. Смолоть все до однородной массы.

2. Из полученной массы сформировать шарики. Оставить их в морозилке на 5-10 минут.

3. После этого нужно растопить шоколад и полностью полить конфеты (этот шаг можно делать по желанию). Снова оставить конфеты в морозилке до полного застывания.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: